Между Ялтой и Севастополем будет ходить судно на подводных крыльях

Первый коммерческий рейс «Комета» совершит 1 августа по маршруту Севастополь – Ялта Kalashnikov Media

Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна «Комета» между Севастополем и Ялтой, сообщила пресс-служба концерна «Калашников». На мероприятии, состоявшемся в Севастополе, капитан «Кометы» Илларион Мироненко предложил премьеру по морской традиции открыть навигацию, и премьер дважды ударил в рынду, описывает «РИА Новости».

По словам Медведева, судно должно стать «достойной заменой» «Ракетам», которые «в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что выпуск судов на подводных крыльях возобновился впервые за более чем 20 лет. «С возрождением данного производства мы связываем большие перспективы. У новых «Комет», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом», - приводятся его слова в пресс-релизе госкорпорации.

«Комета 120М», которая будет ходить по маршруту Севастополь – Ялта, стала первым пассажирским судном, построенным на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Судно спустили на воду в октябре прошлого года и отправили в Крым для испытаний на Черном море. При этом предприятие договорилось с властями города о создании сдаточной базы в Севастополе. Постановление, принятое правительством Севастополя, предусматривает передачу «Вымпелу» в аренду имущества, находящегося в собственности города, - «причалов, кранов и одного плавучего дока», сообщил в июле директор департамента имущественных и земельных отношения правительства Севастополя Рустэм Зайнуллин. Имущество будет передано в аренду сроком на 49 лет.

В следующем году «Вымпел» планирует спустить на воду еще две «Кометы», которые будут достроены уже в Крыму, сообщил гендиректор «Калашникова» Владимир Дмитриев. «В ближайшее время планируется строительство еще пяти «Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Черное море мы намерены поставить порядка 20 единиц», - отметил гендиректор «Вымпела» Олег Белков.

На создаваемой сдаточной базе «Вымпела» можно будет производить «судоремонтные и достроечные работы отечественных судов различного типа и класса», заметил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Свой первый коммерческий рейс «Комета» совершит 1 августа по маршруту Севастополь – Ялта. Судно будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая четыре рейса в день. Время в пути составит 2 часа. Судно предназначено для скоростных перевозок пассажиров. Скорость теплохода на подводных крыльях – 35 узлов (около 65 км/ч). Он вмещает 120 пассажиров в двух салонах. В основном салоне могут разместиться 95 человек, в салоне повышенной комфортности - 25. Еще пять человек - экипаж. Стоимость билета класса «стандарт» составит 500 руб., класса «комфорт» – 800 руб.

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