Бизнес / Промышленность

Абрамович и Абрамов продают месторождение на Чукотке казахам за $900 млн

Баимское месторождение меди было одной из причин разногласий акционеров «Норникеля»
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Казахстанский производитель меди Kaz Minerals объявил о заключении соглашения с акционерами ГРК «Баимская» о покупке месторождения с запасами 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота (и прогнозным производством по 250 000 т меди и 400 000 унций золота в год).

Баимское принадлежит консорциуму частных лиц, включая Романа Абрамовича и Александра Абрамова, следует из сообщения Kaz Minerals. Президент фонда Invest AG Абрамова и Александра Фролова Сергей Братухин подтвердил, что структуры Абрамова и Абрамовича заключили соглашение с Kaz Minerals о продаже ГРК «Баимское». Представитель Millhouse Романа Абрамовича не ответил на вопрос «Ведомостей».

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