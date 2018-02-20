Kaz Minerals интересуется медью Абрамовича
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Казахский производитель меди Kaz Minerals рассматривает возможность приобрести мажоритарный пакет в Баимском проекте по добыче меди на Чукотке, говорится в сообщении Kaz Minerals на Лондонской бирже.
Баимская медно-порфировоя площадь – крупный медный проект на Чукотке с запасами меди 9,5 млн т, содержание его в руде 0,43%, при этом в породе есть и золото – 16,5 млн унций с содержанием 0,23 грамм на тонну, приводит информацию KAZ Minerals. Лицензией на разработку месторождения владеет Баимская ГРК, принадлежащая совладельцам Evraz и миноритарным акционерам «Норникеля» Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. В прошлом году Goldman Sachs оценивал разработку Баимской площади в $4,2 млрд. Банк в своем обзоре указывал, что запуск площади планируется в 2023 г.
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