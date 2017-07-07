Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Хозяева медной горы
Инвесторы не опасаются инвестировать в разработку медных месторождений
Стимулировать рынок может развитие электромобилей
- Полина Трифонова
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Запасы меди будут уравновешены увеличением спроса со стороны производителей электромобилей и инновационных электросистем
Oliver Bunic / Bloomberg
Добыча меди остается спорным сегментом в металлургической отрасли как для инвесторов, так и для добывающих компаний, пишут эксперты Goldman Sachs в аналитическом обзоре «Медь. Ключевые проекты 2017 г.», опубликованном 5 июля («Ведомости» ознакомились с ним).
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