Французская Alstom снизила долю в «Трансмашхолдинге» ниже блокирующей

Но увеличила долю в крупнейшей в России сервисной компании по обслуживанию локомотивов «Локотех-сервисе»

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Объединение позволит сформировать полноценное предложение поставок локомотивов и увеличить за счет сервиса экспортный потенциал производителя, говорится в сообщении Philippe Wojazer / Reuters

Владельцы «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и «Локотех-сервиса» объединили свои доли, сообщил 2 августа ТМХ. В итоге французская Alstom Holdings, владевшая через Breakers Investments BV (Нидерланды) 33,3% в «Трансмашхолдинге», получила в новой структуре 20%. А совокупная доля других акционеров ТМХ и «Локотех-сервиса» – компаний, принадлежащих российским бизнесменам Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, составила около 80%. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.

ТМХ и «Локотех-сервис» сохранят юридическую самостоятельность. Менеджмент «Трансмашхолдинга» во главе с гендиректором Липой продолжит работать в группе компаний, Дегтярев и его коллеги сохранят руководящие посты в «Локотехе», говорится в сообщении ТМХ.