UC Rusal опубликовала первую отчетность после санкций США

Олегу Дерипаске пока не удается вывести бизнес из-под санкций США Евгений Разумный / Ведомости

UC Rusal, второй в мире производитель алюминия, опубликовала финансовые и операционные результаты за II квартал и первое полугодие 2018 г. Это первая отчетность компании после того, как 6 апреля минфин США ввел санкции против нее, ее основного владельца Олега Дерипаски и еще семи его компаний.

В апреле – мае компания продала 783 000 т алюминия. Это на 18,9% меньше, чем в первые три месяца года, и на 21,9% меньше, чем было во II квартале 2017 г. Выручка за II квартал составила $2,25 млрд, что также меньше на 17,9% показателя прошлого квартала и на 8,7%, чем во II квартале 2017 г. Чистая прибыль упала на 25%, до $408 млн. Компенсировать падение продаж не помог даже рост цен на алюминий (на 2,2 % по сравнению с I кварталом текущего года, до $2,209/т) и высокие премии за поставки.

После публикации промежуточной отчетности компания сначала дешевела на Гонконгской бирже (на 2,1% к на 9 утра по Москве), однако затем начала дорожать. К 9.30 мск UC Rusal подорожала на Гонконгской бирже на 3,2%, до $4,4 млрд.

Основной причиной сокращения продаж алюминия компания называет сбои в системе поставок этого металла. Американским резидентам запрещено вести бизнес с подсанкционными компаниями, а также владеть их ценными бумагами. На нерезидентов США запрет не распространяется, но они сами могут попасть под санкции за существенные сделки с такими компаниями.

Уже в апреле многие зарубежные компании одна за другой стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal. Швейцарский трейдер Glencore предупреждал о рисках невыполнения контрактов на поставки металла UC Rusal. Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции. Перестали торговать алюминием российской компании Лондонская биржа металлов и подразделение Нью-Йоркской товарной биржи по металлам – Comex.

Изначально минфин США дал международным контрагентам UC Rusal два месяца на завершение сотрудничества с компанией, попавшей под санкции. Это привело к панике на рынке – цены на алюминий взлетели на 24% до трехлетних максимумов. 18 апреля 1 т алюминия стоила на Лондонской бирже металлов $2537.

Позже власти США объявили, что санкции могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля в попавших в список компаниях, а также продлили для контрагентов сроки прекращения сотрудничества с UC Rusal и другими структурами бизнесмена, оказавшимися под санкциями, до 23 октября.

Бизнесмен предпринимает попытки выйти из-под санкций. Председатель совета директоров En+ (владеет 48% UC Rusal) и независимый директор лорд Грегори Баркер разработал план по выведению компании из-под действия санкций. Документ был представлен в минфин США в конце июля. План предусматривает, что Дерипаска должен снизить долю в En+ ниже контрольной.

О плане стало известно из сообщения американской компании Mercury, занимающейся лоббизмом. Она предлагает временно исключить компанию из-под действия санкций или санкционировать сделки с ее акциями. Благодаря этому UC Rusal сможет получить согласие Glencore на конвертацию доли в компании в акции En+