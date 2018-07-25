Стал известен план вывода UC Rusal из-под санкций США

Дерипаска должен будет снизить долю в En+, Glencore – конвертировать акции UC Rusal в акции En+, но для этого нужно временно снять санкции

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Компания Mercury, лоббирующая интересы председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера при содействии инвестбанка Rothschild и консультантов из Russell Reynolds, направила в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) предложение временно вывести из-под санкций En+ и производителя алюминия UC Rusal, следует из опубликованного на сайте минюста США сообщения (первыми внимание на документ обратили «Открытые медиа»). Документ был опубликован на сайте минюста, поскольку Mercury зарегистрирована в США как иностранный агент.

В письме Mercury к OFAC отмечается, что с 27 апреля, когда начал действовать план Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций, возможность Дерипаски (сейчас контролирует 66% En+) влиять на компании существенно ослабла: сам Дерипаска вышел из совета директоров En+, дал письменное заверение, что не будет предпринимать попытки переизбраться в совет, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных от En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal.

Но для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен будет снизить долю в En+, а OFAC должно будет утвердить двух доверенных юристов, чтобы они проконтролировали это. Для этого американское ведомство должно временно исключить компании из-под действия санкций США на ближайшие месяцы.

Благодаря этому можно будет получить согласие на конвертацию доли Glencore в UC Rusal (8,75%) в долю в компании En+ (такой план предполагался еще осенью прошлого года, но швейцарскому трейдеру пришлось заморозить его из-за санкций). Это позволит снизить долю структур Дерипаски. Кроме того, En+ нужно будет договориться с ВТБ, чтобы вернуть кредит и убедиться, что акциями ВТБ в En+ (9,62%) голосует независимый (уже проверенный OFAC) человек.

Если OFAC не сможет временно вывести UC Rusal и En+ из-под санкций, это может повлечь серьезные экономические последствия: перебои с поставками алюминия на глобальном и американском рынках, «глобальные шоки» для автомобильной и судостроительной отраслей, заставит потребителей увеличить покупки алюминия в Китае. Это также может привести к потенциальной продаже UC Rusal китайским инвесторам или национализации, пишет Mercury.

Представители UC Rusal, Glencore и En+ пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

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