Стал известен план вывода UC Rusal из-под санкций США
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Компания Mercury, лоббирующая интересы председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера при содействии инвестбанка Rothschild и консультантов из Russell Reynolds, направила в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) предложение временно вывести из-под санкций En+ и производителя алюминия UC Rusal, следует из опубликованного на сайте минюста США сообщения (первыми внимание на документ обратили «Открытые медиа»). Документ был опубликован на сайте минюста, поскольку Mercury зарегистрирована в США как иностранный агент.
В письме Mercury к OFAC отмечается, что с 27 апреля, когда начал действовать план Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций, возможность Дерипаски (сейчас контролирует 66% En+) влиять на компании существенно ослабла: сам Дерипаска вышел из совета директоров En+, дал письменное заверение, что не будет предпринимать попытки переизбраться в совет, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных от En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal.
Но для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен будет снизить долю в En+, а OFAC должно будет утвердить двух доверенных юристов, чтобы они проконтролировали это. Для этого американское ведомство должно временно исключить компании из-под действия санкций США на ближайшие месяцы.
Благодаря этому можно будет получить согласие на конвертацию доли Glencore в UC Rusal (8,75%) в долю в компании En+ (такой план предполагался еще осенью прошлого года, но швейцарскому трейдеру пришлось заморозить его из-за санкций). Это позволит снизить долю структур Дерипаски. Кроме того, En+ нужно будет договориться с ВТБ, чтобы вернуть кредит и убедиться, что акциями ВТБ в En+ (9,62%) голосует независимый (уже проверенный OFAC) человек.
Если OFAC не сможет временно вывести UC Rusal и En+ из-под санкций, это может повлечь серьезные экономические последствия: перебои с поставками алюминия на глобальном и американском рынках, «глобальные шоки» для автомобильной и судостроительной отраслей, заставит потребителей увеличить покупки алюминия в Китае. Это также может привести к потенциальной продаже UC Rusal китайским инвесторам или национализации, пишет Mercury.
Представители UC Rusal, Glencore и En+ пока не ответили на вопросы «Ведомостей».
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)