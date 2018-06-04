Президент En+ ушел в отставку ради спасения компании от санкций

Президент En+ Максим Соков (на фото) покинул компанию «ради ее будущего процветания» Максим Стулов / Ведомости

Президент и исполнителный директор En+ Максим Соков покинул свои посты и вышел из совета директоров компании с 1 июня, говорится в сообщении энергометаллургической компании Олега Дерипаски.

Группа En+ продолжает реализацию плана спасения от американских санкций, разработанного независимым председателем совета директоров Грегори Баркером, отмечается в сообщении. Отставка Сокова предусмотрена этим планом.

«En+ сейчас сталкивается с беспрецедентными и непредвиденными вызовами, и я принял решение уйти из компании ради ее будущего процветания», – приводятся в сообщении слова Сокова. В свою очередь Баркер поблагодарил Сокова за работу в En+ и отметил его вклад в успешное размещение акций компании на лондонской бирже в ноябре 2017 г.

Смена руководства En+ является ключевой частью плана спасения компаний от санкций и процесс подбора новых кадров идет полным ходом, отметил Баркер. Он пообещал в скором времени представить список кандидатов минфину США.

Максим Соков стал президентом En+ в марте 2018 г., сменив на этом посту Дерипаску. Назначение произошло менее чем за месяц до объявления США санкций против бизнесмена и его компаний. С апреля 2014 г. Соков был гендиректором, а до этого – первым заместителем гендиректора En+. До прихода в En+ он с 2004 г. работал в UC Rusal. Соков стал одним из самых близких членов команды Дерипаски, отмечает Financial Times.

Американский минфин ранее не исключил, что санкции против компаний Дерипаски могут быть отменены, если бизнесмен откажется от контроля над ними. Дерипаска выразил «принципиальное согласие» на сокращение своей доли в En+ до уровня менее 50%, сообщала компания. Миллиардер покинул советы директоров En+ и UC Rusal. Также из совета директоров последней уволился гендиректор и уходят представители En+, их заменят специалисты с предприятий алюминиевой компании. Кроме того, Дерипаска согласился расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, которое предусматривает, что En+ считается контролирующим акционером при доле владения более 40%, рассказывали источники «Ведомостей».

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, En+ наняла франко-британский инвестиционный банк Rothschild для продажи части принадлежащего Дерипаске контрольного пакета, а также привлекла нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynolds для поиска новых независимых кандидатов в совет директоров компании.

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