Компании Дерипаски представят США план для отмены санкций к середине лета

Баркер пообещал к середине лета представить минфину США план освобождения компаний Дерипаски (на фото) от санкций Евгений Разумный / Ведомости

Попавшие под американские санкции UC Rusal и En+ планируют к середине лета представить минфину США план, которые даст ведомству основания отменить ограничения против компаний. Об этом сообщил Reuters независимый председатель совета директоров En+ (контролирующий акционер UC Rusal) Грегори Баркер.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal, энерго-металлургическая En+ и другие компании Олега Дерипаски, как и сам миллиардер, в начале апреля попали под санкции минфина США. Включение компаний в санкционный список означает, что всем американским контрагентам запрещены любые экономические связи с ними. Кроме того, под вторичные санкции могут попасть любые неамериканские лица, которые совершают «существенные операции» с компаниями, и иностранные финансовые институты, совершающие с ними «существенные финансовые операции».

Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого контрагентам UC Rusal необходимо завершить контракты с компанией, и сдвинул до 6 июня срок распродажи активов санкционных компаний. Баркер рассказал Reuters, что попросил минфин США продлить срок действия лицензии, дающей право осуществлять операции с акциями компании, с июня до сентября. По его словам, это даст компании время «собрать оставшиеся элементы, чтобы представить властям США окончательное предложение».

Минфин США в конце апреля сообщил, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Дерипаска контролирует UC Rusal через En+, которая владеет 48,1% алюминиевой компании. По условиям акционерного соглашения En+ считается контролирующим акционером, пока ее доля в UC Rusal превышает 40%. Дерипаска собирается расторгнуть соглашение, рассказывали источники «Ведомостей».

Кроме того, Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее 50% - это предусматривает «план Баркера» по спасению компании от санкций. Источники Bloomberg сообщали, что американский минфин для отмены санкций против En+ требовал снижения доли Дерипаски до 40%.

Reuters отмечает, что дискуссию о снижении доли Дерипаски осложняет тот факт, что его супруга Полина контролирует 5,8% En+.

По информации агентства, Баркер собирается встретиться в четверг с ирландским министром бизнеса Хизером Хамфрисом. «Ирландское правительство очень активно сотрудничает с UC Rusal, чтобы найти способы, с помощью которых они смогут смягчить последствия санкций», – подчеркнул Баркер. UC Rusal владеет крупнейшим в Европе ирландским глиноземным заводом Aughinish Alumina. Помимо рынка алюминия санкции против UC Rusal значительно сильнее ударили по рынку глинозема, писала Financial Times. Судьба ирландского завода UC Rusal, который поставляет глинозем на европейские алюминиевые заводы, оказалась под вопросом, что вызвало беспокойство правительства страны.

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