Дерипаска собирается расторгнуть соглашение между акционерами UC Rusal
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Олег Дерипаска в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказал «Ведомостям» близкий к одному из совладельцев металлургической компании человек. Это необходимо ради вывода компании из-под санкций США, говорит человек, близкий к другому совладельцу металлургической компании. Информацию о предстоящем расторжении соглашения подтверждает и топ-менеджер банка-кредитора UC Rusal.
Впрочем, En+ пока не предлагала миноритариям аннулировать акционерное соглашение и каких-либо предложений о реорганизации бизнеса на обсуждение не выносила, утверждает один из собеседников «Ведомостей». Разрыв соглашения – единственный выход из сложившейся ситуации и другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит, сходятся во мнениях источники «Ведомостей».
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