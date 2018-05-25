Дерипаска вышел из совета директоров UC Rusal

Попавший под американские санкции бизнесмен Олег Дерипаска выходит из совета директоров UC Rusal с 25 мая. Об этом говорится в сообщении компании для Гонконгской биржи. Такое решение было одобрено советом директоров его группы En+, которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, еще 18 мая.

«В целях содействия усилиям, предпринятым руководством группы для защиты интересов компании и ее акционеров после введения санкций OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США), Олег Дерипаска, неисполнительный директор компании, подал в отставку с 25 мая 2018 г.», — говорится в сообщении Rusal. В нем отмечается, что у Дерипаски нет разногласий с советом директоров, а также говорится об отсутствии других причин его отставки, о которых следовало бы уведомить акционеров.

Накануне UC Rusal сообщил об отказе En+ от выдвижения своих кандидатов в новый состав совета директоров алюминиевой компании. Речь идет о гендиректоре En+ Владиславе Соловьеве, председателе совета директоров группы ГАЗ Зигфриде Вольфе, Максиме Сокове, Дмитрии Афанасьеве, Гульжан Молдажановой, Ольге Машковской и Екатерине Никитиной. В отличие от уходящего с сегодняшнего дня Дерипаски, они доработают на своих позициях до 28 июня, когда состоится собрание акционеров компании, которое выберет на их места новых директоров. Ранее сообщалось, что Дерипаску в совете директоров компании заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей.

Также 24 мая UC Rusal сообщил об отставке своего гендиректора Александры Бурико, назначенной на эту позицию лишь в марте. С 23 мая к исполнению обязанностей гендиректора компании приступил Евгений Никитин.

6 апреля Минфин США объявил о включении Олега Дерипаски и восьми его компаний в санкционные списки. Решение о выходе из совета директоров UC Rusal Дерипаски – часть так называемого антисанкционного «плана Баркера», одобренного в конце мая. Его автор – независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Фактически он предложил исполнять требования американского Минфина.

В надежде на отмену санкций

В конце апреля финансовое ведомство США выпустило разъяснение о том, что с компании могут быть сняты санкции в случае смены контролирующего акционера. Одобренный советом директоров En+ «план Баркера» предполагает снижение доли Дерипаски в En+ с нынешних 66,1% ниже 50%, его уход из совета директоров компании и назначение новых независимых директоров взамен покинувших его из-за санкций.

Примерно в то же время собеседники Reuters отмечали, что UC Rusal находится в диалоге с властями США и надеется, что смены руководства будет достаточно для исключения компании из санкционного списка. Bloomberg 26 апреля со ссылкой на несколько источников отмечал, что Дерипаска рассчитывает на лоббистскую помощь европейских правительств, не заинтересованных в дестабилизации алюминиевого рынка ЕС.

Представитель Минфина США разъяснил тогда, что даже само по себе снижение доли в компании находящегося под санкциями лица не влечет ее автоматического исключения из санкционного списка.

Группа En+ объединяет активы Дерипаски в электроэнергетике и металлургии. По соглашению с Sual Partners и Glencore она признается контролирующим акционером UC Rusal до тех пор, пока ее доля превышает 40%.

В конце мая UC Rusal сообщил о вероятности неблагоприятного воздействия американский санкций на бизнес компании. Менеджмент признавал сокращение продаж и прогнозировал значительное снижение показателя EBITDA, а также денежных потоков. Акционерам и инвесторам рекомендовалось соблюдать осторожность при совершении сделок с бумагами компании. Как сообщали собеседники Reuters, на конец апреля второй крупнейший мировой производитель алюминия не поставлял зарубежным контрагентам продукцию, ожидая решения властей США.