Reuters сообщило о планах UC Rusal поменять руководство ради отмены санкций

В компании рассчитывают на то, что Олег Дерипаска останется контролирующим акционером

UC Rusal находится в диалоге с властями США и надеется, что предлагаемой меры будет достаточно для исключения из санкционного списка Евгений Разумный / Ведомости

UC Rusal Олега Дерипаски может изменить состав руководства, чтобы убедить власти США отменить наложенные на компанию санкции, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников. По их словам, компания в ближайшее время сформирует совет из исключительно независимых директоров, который, в свою очередь, соберет новую команду менеджеров.

UC Rusal находится в диалоге с властями США и надеется, что смены руководства будет достаточно для исключения из санкционного списка, отметил один из собеседников Reuters. Оба источника отметили, что в UC Rusal рассчитывают на то, что Дерипаска сможет сохранить свою долю в компании.

Представитель UC Rusal отказался от комментариев, пишет Reuters. Вечером в четверг пресс-служба UC Rusal назвала информацию источников агентств Reuters и Bloomberg вымыслом, не имеющим ничего общего с действительностью. В заявлении не уточнялось, о каких конкретно публикациях идет речь. Reuters, в частности, на этой неделе написал со ссылкой на сотрудников предприятия UC Rusal, что рабочие опасаются сокращений на предприятии. Bloomberg 26 апреля со ссылкой на двух собеседников, пожелавших остаться неизвестными, написал, что рассчитывает на лоббистскую помощь европейских правительств, не заинтересованных в дестабилизации алюминиевого рынка ЕС. Опровергать сообщения агентств представитель UC Rusal не стал.

Дерипаска через структуры En+ владеет 48% UC Rusal. Доля менее 50% не может считаться контролирующей, указывает собеседник Reuters. Однако по соглашению, подписанному крупными акционерами компании, En+ признается контролирующим акционером UC Rusal.

По информации собеседников Reuters, второй крупнейший мировой производитель алюминия по-прежнему не поставляет зарубежным контрагентам продукцию, ожидая решения властей США.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски, а также самого миллиардера. Санкции отрезают попавшие под них компании от финансовой системы США и запрещают контрагентам проводить существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка под угрозой самим оказаться под вторичными санкциями.

Через некоторое время после объявления санкций минфин США выпустил разъяснение, в котором сообщил о возможности отменить ограничения против UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники писало, что бизнесмен на это не пойдет.

В компаниях Дерипаски уже начались кадровые перестановки. En+ объявила, что ее гендиректор Владислав Соловьев покинет пост 30 апреля. Его уход связан с необходимостью сосредоточить усилия на управлении UC Rusal, говорили два собеседника «Ведомостей», близкие к En+. До этого совет директоров UC Rusal покинули два независимых исполнительных директора – директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. Из совета директоров компании ушли также независимый директор Филип Лэйдер и гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

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