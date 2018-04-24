Reuters рассказало о подготовке команды Дерипаски к санкциям США

Команда Дерипаски не подготовилась к санкциям против UC Rusal, поскольку ожидала, что США не захотят нарушать баланс рынка алюминия Денис Абрамов / Ведомости

Олег Дерипаска еще в декабре, когда появились сообщения о возможных новых санкциях США, поручил своим советникам подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Руководство компаний приняло превентивные меры, утверждает один из собеседников агентства. К марту En+ перевела большинство своих долларовых платежей в евро и фунты, указывает один из собеседников. Консультанты En+ также подготовили план, предусматривающий постепенное замещение американских поставщиков оборудования на европейских. В частности, речь идет о поставках турбин, которые сейчас активно приобретает американская General Electric. Однако по многим вопросам компания не нашла путей выхода, утверждает один из источников. В качестве примера он привел безуспешную попытку En+ найти не связанный с США банк для обслуживания глобальных депозитарных расписок. По словам собеседника, компания обращалась в европейские банки, банки Гонконга, даже в израильские банки, но, как только в кредитных организациях слышали о возможных санкциях, переговоры заканчивались ничем. «Все транзакции осуществляются через доллар, и никто не хочет рисковать быть отрезанным от долларовой системы», – отметил собеседник. По данным источника, En+ рассматривала возможность обслуживания депозитарных расписок, которые торгуются на Лондонской бирже, в Москве. Однако в этом случае компании потребовалось бы новое первичное публичное размещение бумаг.

Упреждающие меры принял и сам Дерипаска – в феврале он покинул пост президента в UC Rusal и En+. Была надежда, что этим он защитит компании от санкций, даже если сам окажется в черном списке, говорит один из источников Reuters.

Команда кризис-менеджмента UC Rusal понимала, что у компании меньше вариантов по смягчению санкционного эффекта в отличие от En+, поскольку из-за особенностей рынка алюминия большая часть долга компании и значительная часть контрактов – в долларах. По словам одного из собеседников, Дерипаска и его команда особенно плохо подготовились к санкциям против UC Rusal, поскольку считали, что США не захотят нарушать баланс рынка алюминия, тем более что ранее Вашингтон не объявлял санкции против публичных российских компаний.

По данным собеседников агентства, топ-менеджмент и юристы компаний Дерипаски встречались почти еженедельно для выработки плана действий и рассматривали различные сценарии. Но советники были вынуждены констатировать: при одном сценарии – если США введут жесткие ограничительные меры против всего бизнеса Дерипаски – смягчить последствия будет сложно, отмечает Reuters.

Именно такой сценарий и выбрал Вашингтон: 6 апреля минфин США объявил о блокирующих санкциях против Дерипаски и восьми связанных с ним компаний, отрезав их от американской финансовой системы и запретив контрагентам деловые отношения под угрозой самим попасть под вторичные санкции за это сотрудничество.

По словам собеседника Reuters, еще до введения санкций представители компаний Дерипаски обсуждали такой вариант, но их только бросило в «холодный пот». «К такому вы никак не можете подготовиться», – отмечает собеседник агентства.

После попадания в санкционный список капитализация основных активов Дерипаски – второго крупнейшего производителя алюминия UC Rusal и энергетической компании En+ Group рухнула на мировых биржевых площадках. Контрагенты UC Rusal начали отказываться от поставок алюминия, опасаясь вторичных санкций, а сама компания заявила о рисках дефолта по обязательствам. Форс-мажоры по контрактам с UC Rusal объявили Glencore, Rio Tinto, ряд японских трейдеров.

Минфин США 23 апреля выпустил разъяснения к новым санкциям. Ведомство сообщило, что может отменить ограничения в отношении UC Rusal, если Дерипаска утратит контроль над предприятием. На этой новости акции алюминиевой компании начали стремительно расти.

Дерипаска назвал санкции «неприятным», но не ставшим неожиданным событием. «Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – говорил он. Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из форм поддержки могли бы стать централизованные госзакупки, указывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов: давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Кто подпал под новые санкции США