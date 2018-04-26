Дерипаска не планирует отказываться от контроля над UC Rusal
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Олег Дерипаска не планирует отказываться от контроля над UC Rusal и рассчитывает на лоббирование европейских партнеров, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные источники информации.
В понедельник минфин США заявил, что рассматривает обращение UC Rusal о выводе компании из-под санкций. Условие, при котором это может произойти, – отказ Олега Дерипаски от контроля над компанией (через структуры En+ у него 48% производителя алюминия). Минфин также продлил до 23 октября сроки, в которые международные контрагенты должны завершить сделки с UC Rusal.
«Вероятнее всего, послабления продавливаются европейскими потребителями, которые не могут оперативно найти замену продукции UC Rusal», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. На европейский рынок приходится 45% в структуре экспорта UC Rusal.
Послабления минфина США снизили напряженность на рынке металла – цены на алюминий снизились на 10% до $2215 за 1 т. Однако нежелание Дерипаски отказаться от контроля над вторым в мире производителем алюминия может привести к усилению хаоса на европейском рынке этого металла, пишет Bloomberg.
В последние дни в структурах Дерипаски, оказавшихся под санкциями, произошли кадровые перестановки. Владислав Соловьев, гендиректор компании En+, контролирующей активы Олега Дерипаски в металлургии и энергетике и также находящейся под санкциями США, покинет свой пост 30 апреля. Его уход связан с необходимостью сосредоточить усилия на управлении UC Rusal, говорили два собеседника «Ведомостей», близкие к En+.
Минфин США 6 апреля опубликовал список людей и компаний, в отношении которых введены санкции. В список попали 24 российских физических и юридических лица, в том числе Олег Дерипаска и восемь его компаний, среди них и UC Rusal, на долю которой приходится более 6% мирового производства алюминия.
Как именно и кто будет помогать компании, оказавшейся из-за санкций практически в изоляции на мировом рынке (контрагенты один за другим объявляли форс-мажоры по контрактам UC Rusal), пока непонятно. Государство рассматривает разные способы поддержки компании: госзакупку алюминия или национализацию. Сама UC Rusal к правительству с просьбой о помощи пока не обращалась.
Представитель UC Rusal не ответил на запрос.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)