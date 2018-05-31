UC Rusal может не получить дивидендов «Норникеля» из-за санкций

В то же время минфин США прямо не запретил выплату дивидендов компании Дерипаски

«Норникель» как российская компания не может не заплатить дивиденды какому-то одному акционеру, указывает юрист Андрей Гордеев / Ведомости

Попавшая под санкции UC Rusal может не получить дивидендов от «Норильского никеля» из-за санкций США, сообщили газете Financial Times (FT) осведомленные о ситуации источники.

UC Rusal Олега Дерипаски владеет 27,8% в «Норникеле», эта доля – один из самых ценных активов алюминиевой компании, пишет FT. В прошлом году UC Rusal получила от «Норникеля» более 48 млрд руб. дивидендов.

Санкции США, под которые попали сам Дерипаска и UC Rusal, запрещают американцам вести с ними бизнес. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка грозит попадание под вторичные санкции США. Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) 25 мая разъяснило, что к попаданию под вторичные санкции может привести и выплата дивидендов лицу из санкционного листа, если такая операция будет расценена как существенная.

«У нас нет полной ясности, – сказал изданию знакомый с обсуждениями источник. – Предварительно юристы заключили, что "Норникель" не видит прямого риска выплаты дивидендов UC Rusal. Но последнее разъяснение [OFAC] только усложнило ситуацию. Они ждут [комментариев] OFAC по существу».

OFAC не уточнило, какие дивиденды могут считаться «существенными». Представитель минфина США отказался от комментариев, пишет FT.

Минфин США позволит выплатить дивиденды только на специальные заблокированные или эскроу-счета, говорит бывший чиновник госдепартамента США Питер Харрел, который работал над санкциями против России в администрации Барака Обамы. «Минфину хотелось бы, чтобы Дерипаска не мог получить доступ к денежному потоку», – сказал Харрелл FT. Минфин как бы сигнализирует об этом, в то же время оставляя себе пространство для маневра, считает экс-чиновник.

Спор о дивидендах Размер дивидендов «Норникеля» вызвал разногласия между президентом компании Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской. Как писал Bloomberg, в лондонском суде в начале мая Дерипаска заявил, что Потанин стремился раздуть расходы «Норникеля», чтобы сэкономить на дивидендах. Сам Потанин говорил FT в апреле, что дивиденды, которые хочет Дерипаска, «слишком большие».

«Норникель» как российская компания не может не заплатить дивиденды какому-то одному акционеру, если платит – то всем или никому», – говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Дальше уже сам акционер решает, какие реквизиты для выплаты дивидендов он предоставляет. Поскольку выплаты изначально рублевые, на их пути нет банка, который обязан блокировать данный платеж или класть деньги на эскроу-счет, говорит Тертычный.

По словам одного из источников FT, выплата «Норникелем» дивидендов на специальный счет обсуждалась. Он добавил, что возможность такого варианта зависит от того, сможет ли банк эффективно обработать платежи. Представитель «Норникеля» отказался от комментариев «Ведомостям». Представитель UC Rusal на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей.

Годовое собрание акционеров «Норникеля», на котором будет решаться вопрос о дивидендах за 2017 г., состоится 28 июня. Совет директоров компании рекомендовал акционерам направить на дивиденды 92,6 млрд руб. Соответственно, UC Rusal причитается около 25,7 млрд руб. «Норникель» также уже заплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере $600 млн.

Ранее также попавшая под санкции группа «Ренова» Виктора Вексельберга не получила дивиденды за 2017 г. от своих швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon на 127 млн швейцарских франков. Представитель Oerlikon сообщал агентству AWP, что компания не перечислила дивиденды. А Sulzer перевела деньги на счет эскроу, говорил РБК представитель компании.

Сейчас акционеры UC Rusal стремятся вывести компанию из-под санкций США. Это возможно, если попавшие под санкции лица перестанут контролировать компанию, указывал американский минфин. Дерипаска контролирует UC Rusal через En+, которая владеет 48,1% алюминиевой компании. Миллиардер собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, которое предусматривает, что En+ считается контролирующим акционером при доле владения более 40%, рассказывали источники «Ведомостей». UC Rusal уже пришлось объявить об уходе из совета директоров представителей En+ и грядущую замену их на независимых кандидатов.

Кто попал под новые санкции США