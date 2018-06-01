Экономика / Налоги и сборы

UC Rusal может перерегистрироваться в российских офшорах

Сейчас компания Дерипаски зарегистрирована на острове Джерси
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Попавшая под санкции UC Rusal Олега Дерипаски может стать резидентом специальных административных районов с особым налоговым и валютным режимом, которые планируется создать на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Об этом агентствам ТАСС и «Интерфакс» рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В пятницу российский министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что созданием офшоров интересуются крупные российские компании. «Некоторые из них проявляют прямую заинтересованность в перерегистрации», – сказал он, отказавшись называть компании.

«В том числе переговоры идут и по «Русалу», – уточнил агентствам ТАСС и «Интерфакс» анонимный источник. Идея создать офшорные зоны принадлежит самой UC Rusal и компания хочет зарегистрироваться на специальной территории, тема обсуждается, рассказал «Ведомостям» чиновник. UC Rusal на момент публикации на запрос не ответила.

Головная компания UC Rusal зарегистрирована на острове Джерси в составе архипелага Нормандских островов. Эта территория относится к офшорной юрисдикции, обмениваться с Россией налоговой информацией остров начнет в 2018 г.

В мае премьер Дмитрий Медведев подтвердил планы создать в России офшоры. «Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области – на островах Русский и Октябрьский», – сказал он на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. По словам председателя правительства, лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в экспериментальных зонах, могут распространиться на экономику в целом.

Резиденты таких территорий получат статус международной компании, который позволит применять к ним более гибкий корпоративно-правовой режим. Поскольку компании не будут считаться валютными резидентами России, им предоставят поблажки по валютному регулированию, и они смогут совершать операции с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по закону репатриации выручки. При этом резиденты офшоров будут платить налоги только с доходов в России.

Эти предложения Минэкономразвития оформило в законопроект. Документ раскритиковал Центробанк, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на письмо регулятора в Минфин. ЦБ выражал опасение, что предлагаемые преференции нарушат принцип единства системы валютного контроля, а недобросовестный бизнес массово перерегистрируется в офшорах для незаконного вывода капитала из страны.

Сейчас акционеры UC Rusal стремятся вывести компанию из-под санкций США. Это возможно, если попавшие под санкции лица перестанут контролировать компанию, указывал американский минфин. Дерипаска контролирует производителя алюминия UC Rusal через также находящуюся в санкционном списке энерго-металлургическую En+, которая владеет 48,1% алюминиевой компании. Миллиардер собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, которое предусматривает, что En+ считается контролирующим акционером при доле владения более 40%, рассказывали источники «Ведомостей». UC Rusal уже пришлось объявить об уходе из совета директоров представителей En+ и о грядущей замене их на независимых кандидатов.

Независимый председатель совета директоров En+ Грегори Баркер сообщил Reuters, что находится в диалоге с минфином США и готов представить к середине лета план спасения компаний. Баркер просил минфин отсрочить санкционное требование о продаже активов компаний из черного списка с 6 июня до сентября. Позже минфин опубликовал уведомление о продлении срока распродажи активов до 5 августа.

О том, что власти обсуждают проект создания на дальневосточном острове Русский и калининградском острове Октябрьский территорий со специальным режимом и признаками офшора в числе мер поддержки попавших под санкции США российских компаний, в апреле рассказывали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и участник обсуждения соответствующего законопроекта Минэкономразвития. Этот проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили, подчеркивал один из чиновников.

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