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UC Rusal может не получить дивиденды «Норникеля» из-за американских санкций Denis Sinyakov / Reuters

Попавшая под санкции США UC Rusal может не получить дивидендов от «Норильского никеля», сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. «У нас нет полной ясности, – сказал изданию один из них. – Предварительно юристы заключили, что «Норникель» не видит прямого риска выплаты дивидендов UC Rusal. Но последнее разъяснение [OFAC] только усложнило ситуацию. Они ждут [комментариев] OFAC по существу».

25 мая минфин США выпустил очередные пояснения к санкциям, введенным 6 апреля против российских физических и юридических лиц. В списке оказался Олег Дерипаска и его UC Rusal. Пояснения касаются выплаты дивидендов в пользу санкционного лица. Такая транзакция может быть расценена как существенная сделка, а может и не быть признана таковой. От чего это зависит – не поясняется. В случае если сделка будет признана существенной, то под санкции попадет компания, осуществившая платеж в пользу санкционного лица.