Медведев подтвердил планы создать офшоры в России

Они могут появиться на Дальнем Востоке и в Калининграде

Проект создания офшорных территорий обсуждался в числе мер поддержки санкционных компаний. На фото: вантовый мост, соединяющий остров Русский и материк Юрий Смитюк/ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев подтвердил планы создать в России специальные административные районы с признаками офшора. «Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области – на островах Русский и Октябрьский», – сказал Медведев, выступая на Юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам председателя правительства, лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в экспериментальных зонах, могут распространиться на экономику в целом.

О том, что власти обсуждают проект создания на дальневосточном острове Русский и острове Октябрьский в Калининграде территорий со специальным режимом и признаками офшора в числе мер поддержки попавших под санкции США российских компаний, в апреле рассказывали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и участник обсуждения соответствующего законопроекта Минэкономразвития. Наличие такой идеи подтверждал также представитель правительства Калининграда. Этот проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили, знает один из чиновников.

Предложения Минэкономразвития раскритиковал Центробанк, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на письмо регулятора в Минфин. Обеспокоенность ЦБ вызвало то, что статус резидента офшорной территории помимо особого корпоративного и налогового законодательства предоставляет поблажки по валютному регулированию: компании не будут считаться валютными резидентами России и смогут совершать операции с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по закону репатриации выручки.

ЦБ опасается, что такие преференции нарушат принцип единства системы валютного контроля, а недобросовестный бизнес массово перерегистрируется в специальных районах для незаконного вывода капитала из страны. Также регулятор обращал внимание, что законопроект не учитывает требования антиотмывочного законодательства и не соответствует стандартам FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).