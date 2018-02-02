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Минфин предложил создать в России офшоры для торговли криптовалютой

Минфин рассматривает возможность организации обмена криптовалюты в России на территориях со специальными налоговыми режимами, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В принципе, мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить, - сообщил Моисеев. - Может, это не будет на общей территории, но в рамках специальных территорий, вроде "Свободный порт Владивосток". Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим».

Замминистра отметил, что в этом вопросе у Минфина есть разногласия с Банком России.

Моисеев обратил внимание, что в Москве действуют несколько тысяч обменников, которые позволяют обменивать криптовалюту за рубежом. «И никакой проблемы в том нет. Наоборот, наша задача - чтобы несколько "обелить" этот рынок, она заключается в том, чтобы сделать возможным обмен на территории России», - пояснил Моисеев.

Опубликованный Минфином 25 января законопроект «О цифровых финансовых активах» предусматривает продажу и обмен криптовалюты и токенов только через специальные счета, открытые у оператора цифровых активов.

ЦБ в свою очередь предлагал разрешить оборот исключительно токенов (криптовалюта, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO). Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор предлагает запретить обменные операции с криптовалютой на российских площадках, оставив возможность для майнинга на территории страны.