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Минфин назвал криптофермы «лучшим подарком для девушек»

Лучшим подарком для девушек вместо бриллиантов стали криптофермы. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме, передает агентство «Прайм». «Я знаю, что лучший подарок сегодня для девушек - не бриллианты, а криптовалютные фермы», - сказал он.

Моисеев отметил, что в России поменялся взгляд на накопления. По его словам, новое поколение выбирает не бриллианты, а «новое и интересное». При этом замминистра финансов отметил, что эту ситуацию надо менять: «Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы».

В свою очередь первый зампред ЦБ Сергей Швецов сказал, что биткойн - конкурент не деньгам, а классическим инструментам зарабатывания денег, сообщает «Интерфакс». По словам Швецова, менее 10% спроса на биткойн сформировано желанием использовать его как платежное средство, остальные 90% продиктованы желанием людей заработать. «Все мы воспитаны на золотой рыбке, щуке, цветике-семицветике, и, конечно, торговля мечтой находит благодатную почву в Российской Федерации», - добавил первый зампред ЦБ.

Ранее на Гайдаровском форуме Моисеев предположил, что ажиотаж вокруг криптовалют постепенно пройдет, а впоследствии этот актив будет использоваться узким кругом людей для привлечения небольшого количества денег. Он также отметил, что не верит в криптовалюты как в платежное средство.

В среду стоимость самой популярной криптовалюты - биткойна - опустилась ниже $10 000, согласно данным агрегатора Coindesk. Это произошло впервые с конца ноября, когда биткойн начал стремительный рост.

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