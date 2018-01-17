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Минфин предсказал переход криптовалюты в «узкую нишу»

Ажиотаж вокруг криптовалют постепенно пройдет и этот актив будет использоваться узким кругом людей для привлечения небольшого количества денег, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме.

«Я считаю, что это очередная игрушка, которая найдет свою нишу через какое-то время, и ей будут заниматься только те люди, которые хотят этим заниматься. Кто-то, например, играет в танки, а кто-то не играет», - сказал Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»). Он отметил, что согласен со словами премьер-министра Дмитрия Медведева, который во вторник на форуме высказал предположение о том, что в будущем криптовалюта может исчезнуть, однако технология блокчейн сохранится.

По словам Моисеева, «первоначальная прелесть» криптовалют, заключающаяся в анонимности транзакций, в скором времени исчезнет и власти найдут способы идентификации людей, совершающих сделки.

«Я думаю, что ниша, которую они займут, это ICO. Это удобный и недорогой способ привлечения небольшого количества денег, - полагает Моисеев. - Как в платежное средство я в это не верю». Он не согласился с тем, что транзакции в криптовалютах дешевле и быстрее. «В обычных электронных деньгах это быстрее, потому что не требуется валидация со стороны 50% плюс 1 голос всех валидаторов, которые находятся в этой системе», - объяснил он. Кроме того, у владельцев криптовалют отсутствует возможность пожаловаться в суд в случае претензий к транзакциям, указал Моисеев.

Минфин и Банк России подготовили законопроект о регулировании криптовалюты и в ближайшее время планируют внести его в Госдуму.