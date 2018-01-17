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Биткойн опустился ниже $10 000

Ведомости
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Стоимость биткойна опустилась ниже $10 000. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Coindesk. В 14.52 мск биткойн стоил $9962. Через некоторое время он прибавил в цене - на 15.33 мск биткойн стоил $10 566.

Однако, по данным Coinmarketcap, сегодня биткойн не опускался ниже $10 000. Пока минимальная стоимость составила $10 270.

Курс биткойна впервые превысил $10 000 в конце ноября. В декабре он продолжил расти. Максимальная стоимость биткойна достигала $20 000, согласно данным Coinmarketcap. Однако у Coindesk другие цифры: по данным площадки, исторический пик этой криптовалюты пришелся на $19 343.

Биткойн начал новый год с падение цены впервые за несколько лет - с 2015 г. На снижение цены самой популярной криптовалюты могли оказать влияние прогнозы экспертов, а также новости об ужесточении оборота криптовалют в некоторых азиатских странах.

Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна

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Политика
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США поставят Киеву ракетные комплексы Javelin за свой счет

Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву США осуществят за свой счет. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

«Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — приведены в сообщении слова Порошенко.

17 января начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что Вашингтон может поставить Украине ракетные комплексы Javelin в течение полугода. По его словам, на данный момент на Украине началась подготовка к получению данного вооружения - необходимо создать условия и места для хранения.

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Штаб Путина в Петербурге возглавят гендиректор «Силовых машин», ветеран и студентка

Ведомости
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Гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня вошел в руководство предвыборным штабом Санкт-Петербурга Владимира Путина, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Дмитрия Карасева.

«У штаба три сопредседателя: Василий Волобуев (руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов), студентка СПбГУ Анна Шуранова и Петреня. Я буду заниматься правовым сопровождением», - добавил Карасев. Предвыборный штаб будет находится по адресу: Красногвардейская площадь, д.3.

Путин открыл свой избирательный штаб в Москве 10 января. Его возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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Политика
Новости

Экспертиза выявила у напавшего на журналистку «Эха Москвы» шизофрению

Ведомости
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Стационарная психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр параноидную шизофрению, передает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей Сергея Бадамшина.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Борис Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», - пояснил он. У Грица выявлены характерные для шизофрении расстройства - бредовые идеи, мания преследования. В момент совершения преступления он не осознавал характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», - говорится в экспертизе.

23 октября на радиоведущую, находившуюся на рабочем месте, напал вооруженный ножом мужчина. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. Во время следственных действий он утверждал, что Фельгенгауэр «изводила» его при помощи телепатии. После нападения Фельгенгауэр госпитализировали с ножевыми ранениями. Из больницы ее выписали 2 ноября.

Следственный комитет России связывал покушение на убийство журналистки с психическим состоянием Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - заявляли в СКР.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Политика
Новости

В Москве арестовали экс-руководителя службы безопасности Березовского

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего руководителя службы безопасности олигарха Бориса Березовского - Сергея Соколова, передает РИА «Новости».

Его подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Соколов арестован до 16 марта.

В суде арестованный заявил, что его задержали якобы по наводке Службы безопасности Украины.

По данным СМИ, Соколов на данный момент работает экспертом в организации «Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним задержали директора компании Руслана Мильченко и экс-главу службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина, передает РБК со ссылкой на источники.

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Бизнес
Новости

Rolls-Royce сократит число операционных подразделений

Ведомости
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Британская Rolls-Royce Holdings планирует упростить структуру бизнеса. Количество операционных подразделений группы будет сокращено с пяти до трех. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В результате изменения структуры бизнеса Rolls-Royce останутся три ключевых подразделения: продукция для гражданской авиации (Civil Aerospace), обороны (Defence) и энергосистем (Power Systems). «Мы ожидаем, что реструктуризация обеспечит дополнительное сокращение расходов и поможет нам улучшить показатели как ключевых подразделений, так и группы в целом», - отмечается в сообщении компании.

Подробный план реструктуризации Rolls-Royce обнародует 7 марта 2018 г., вместе с публикацией финансовых результатов за 2017 г.

В Rolls-Royce на данный момент работают около 50 000 человек в 50 странах, более 16 500 из них - инженеры.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отменил 12 пятничных рейсов из-за забастовки в Италии

Ведомости
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«Аэрофлот» 19 января отменяет 12 рейсов в Италию и обратно из-за забастовки в аэропортах. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, речь идет об отмене рейсов (туда и обратно) в Рим, Милан и Венецию. «Аэрофлот» также перенес время вылета еще нескольких пятничных рейсов: SU2412/2413 в Милан и обратно вылетают в 16.25 и 21.25 мск, SU2414/2415 - в 22.55 и 3.05 мск соответственно. Рейсы SU2406/2407 в Рим и обратно вылетят в 16.15 и 21.25 мск, рейсы SU2408/2409 - в 17.40 и 22.40 мск соответственно.

В марте 2017 г. итальянская Alitalia отменила около 40% рейсов из римского аэропорта «Фьюмичино» и миланского «Мальпенса». Рейсы были отменены из-за забастовки диспетчеров.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Политика
Новости

Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

Ведомости
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Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное обогащение». Законопроект подготовила группа депутатов от «Справедливой России», передает «РИА «Новости».

Как пояснил член думского комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин, существует правовая неопределенность относительно того, какие действия обвиняемого считаются преступными. «Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов», — отметил он на заседании.

В законопроекте также не приведены сроки, в течение которых чиновник должен отчитаться об источниках доходов. В данном случае, согласно законопроекту, полученные более чем за три года незадекларированные доходы в размере более 5 млн руб. окажутся незаконными. В ряде случаев обвиняемым придется доказывать свою невиновность, что противоречит Конституции.

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Политика
Новости

МВД назвало долю оплаченных со скидкой штрафов

Ведомости
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Подавляющую часть штрафов за нарушение правил дорожного движения - почти четыре пятых - российские автомобилисты платят со скидкой в течение 20 дней, сообщило Министерство внутренних дел России. «Всего уплачено со скидкой 65,8 млн штрафов, что составляет 78% от общего количества уплаченных административных штрафов (84,8 млн). Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось уплатой штрафа "со скидкой", - говорится в сообщении министерства.

Федеральный закон № 437, допускающий скидку в 50% на штраф за большинство нарушений ПДД, действует с 1 января 2016 г. Скидка действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Под скидки не подпадают серьезные нарушения (управление в состоянии опьянения, повторное превышение скорости на величину более 40 км/ч и проч.) и многие нарушения в автоперевозках - превышение нормативов по шуму и выбросам CO-CH, за отсутствие тахографа, нарушения в международных автоперевозках и др.

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Финансы
Новости

Набиуллина объяснила нежелание ЦБ снижать цель по инфляции до 2%

Ведомости
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Эксперты предлагали Банку России снизить цель по инфляции до 2%, но регулятор не согласился с этим. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, сообщает Reuters. Набиуллина выразила надежду, что 4% - это «правильный уровень цели», и отметила важность предсказуемости кредитно-денежной политики.

По словам Набиуллиной, политика ЦБ направлена на поддержание инфляции около таргета 4% и на то, чтобы минимизировать отклонение как верх, так и вниз. «Чем стабильнее инфляция, тем быстрее мы можем смягчать денежно-кредитную политику, тем быстрее она станет нейтральной», - сказала Набиуллина. Она также отметила, что в среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх от цели в 4%, чем вниз.

ЦБ ранее ставил задачу добиться снижения инфляции до 4% к концу 2017 г. По итогам 2017 г. инфляция составила 2,5%. ЦБ ожидает возвращения ее к таргету в течение 2018 г. В сентябре Набиуллина говорила, что цель по инфляции около 4% становится постоянной.

Если бы инфляция была более высокой, то доходы населения быстрее бы «съедались», как следствие, упало бы потребление, отметила Набиуллина на Гайдаровском форуме. По ее словам, низкая инфляция повышает доверие потребителей. Рост потребления начался на базе низкой инфляции, добавила председатель ЦБ.

Цитаты Гайдаровского форума

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Экономика
Новости

Силуанов пообещал превратить Россию во «вторую Норвегию»

Ведомости
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Минфин продолжит реализацию взвешенной бюджетной политики и планирует за счет накопления госрезервов оградить экономику России от внешних шоков, таких как изменение рыночной конъюнктуры и санкции, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала РБК.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили последние несколько лет, за счет того, что проводила взвешенную и консервативную бюджетную политику», - сказал Силуанов.

К началу 2018 г. Минфин благодаря бюджетному правилу по резервированию дополнительных нефтегазовых доходов увеличил фонд национального благосостояния (ФНБ) до 4,5 трлн руб., что составляет около 5% ВВП (1,5% из них инвестированы в инфраструктурные проекты, остальное приходится на ликвидную часть). Кроме того, бюджет получил около 3 трлн руб. (около 3% ВВП) дополнительных нефтегазовых доходов, привел данные Силуанов.

Прежде чем резервы будут вкладываться в новые проекты, необходимо сформировать достаточную подушку безопасности, которая позволила бы стране независимо от рыночной ситуации и санкционного давления безболезненно существовать три года, отметил министр.

«Считаю, что общий объем средств, которые мы должны накопить в ФНБ, не задействованных в инфраструктурных проектах, должен быть не ниже 7%, а может быть, и более - с тем, чтобы мы могли профинансировать наши обязательства в течение трех лет независимо от того, как сложится ситуация на мировых рынках сырья, или с [санкционными] ограничениями, или с оттоком капитала», - подчеркнул Силуанов.

Среди потенциальных для российской экономики рисков министр выделил только угрозу расширения санкций США. Американские власти в рамках нового санкционного пакета рассматривают в том числе возможность ввести ограничения на приобретение российских гособлигаций.

С 2019 г. в России планируется изменить налоговую систему, коррективы призваны ускорить экономический рост, увеличить собираемость налогов и улучшить инвестклимат, рассказал Силуанов. Правительство внесет соответствующий законопроект в Госдуму в весеннюю сессию. По словам министра, готовящиеся поправки не предусматривают увеличения налоговой нагрузки, они направлены на сокращение теневого сектора и улучшение налогового администрирования. Силуанов подчеркнул, что после проведенной реформы налоговые условия не будут кардинально меняться в течение шести лет.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» назвал привлекательной предложенную «Газпромом» цену газа

Ведомости
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«Нафтогаз» считает предложенную «Газпромом» цену на газ привлекательной. Украинская компания готова покупать газ у российского холдинга по цене ниже европейской. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Нафтогаз» продолжит импортировать в обоих направлениях. Цена «Газпрома» очень привлекательная, и этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться. Обязательство продать «Газпромом» нам газ объемом 5 млрд кубометров мы считаем позитивом», - передает его слова ТАСС.

В декабре украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев будет покупать газ у России при условии его дешевизны, «если он будет честный и некоррупционный».

22 декабря Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору двух компаний. В частности, суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ и снизил годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров, оставив условие take or pay («бери или плати») для 80% этого объема.

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Финансы
Новости

Госдума одобрила законопроект об отмене сберкнижек на предъявителя

Интерфакс
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Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обращения именных сберегательных (для физлиц и предпринимателей) и депозитных (для юрлиц) сертификатов. Он также исключает норму о сертификатах на предъявителя.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект с 1 июня 2018 г. исключит возможность обращения и передачи данных ценных бумаг без учета личности. «Запрещаются не обычные сберкнижки, которые мы все знаем, которые мы в детстве видели, а сберкнижки на предъявителя. То есть те, в которых не записано, кто является владельцем, так как это создает коррупциогенные риски, а также риски отмывания средств», - сказал замминистра финансов.

По его словам, на данный момент в рамках сберкнижек на предъявителя нет спроса, при этом по депозитным сертификатам на предъявителя спрос составляет в районе 490 млрд руб. «В основном это сертификат Сбербанка, и, к сожалению, в рамках текущего закона мы знаем, кто его купил и кто его предъявил к погашению. При этом, как он там и где потом передается, мы не знаем», - заявил Моисеев.

Согласно законопроекту по именным сберегательным и депозитным сертификатам процентная ставка не может быть изменена в одностороннем порядке. Вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, как и вклады физических лиц, подлежат включению в систему обязательного страхования вкладов. Вклады, удостоверенные депозитными сертификатами как вклады юридических лиц, исключены из системы страхования вкладов. Депозитный сертификат может удостоверять вклады, владельцы которых добровольно отказываются от предъявления требований по досрочному возврату средств.

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