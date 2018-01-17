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Биткойн опустился ниже $10 000

Стоимость биткойна опустилась ниже $10 000. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Coindesk. В 14.52 мск биткойн стоил $9962. Через некоторое время он прибавил в цене - на 15.33 мск биткойн стоил $10 566.

Однако, по данным Coinmarketcap, сегодня биткойн не опускался ниже $10 000. Пока минимальная стоимость составила $10 270.

Курс биткойна впервые превысил $10 000 в конце ноября. В декабре он продолжил расти. Максимальная стоимость биткойна достигала $20 000, согласно данным Coinmarketcap. Однако у Coindesk другие цифры: по данным площадки, исторический пик этой криптовалюты пришелся на $19 343.

Биткойн начал новый год с падение цены впервые за несколько лет - с 2015 г. На снижение цены самой популярной криптовалюты могли оказать влияние прогнозы экспертов, а также новости об ужесточении оборота криптовалют в некоторых азиатских странах.

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