Медведев посоветовал странам ЕАЭС копить деньги на новые технологии

Медведев скептичен по отношению к криптовалютам, но видит большое будущее за технологией блокчейн Валерий Шарифулин/ТАСС

Для развития современной цифровой экономики необходимы дорогостоящие технологии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате. Он предложил своим коллегам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличить вложения в эту сферу.

«Я хочу, чтобы во всяком случае премьер-министры и делегации несколько ближе стали к земле, вернулись, встали на реальную почву, – сказал Медведев. – То, что сейчас обсуждается, я имею в виду интернет вещей, связь пятого поколения, инфраструктуру, о которой говорили коллеги. Это все очень дорогие технологии. Копите деньги!» (цитаты по «Интерфаксу»).

На вопрос участника дискуссии, в чем лучше копить – рублях, долларах или биткойнах, Медведев ответил: «В любых валютах».

Цифровая революция открывает для человечества огромные возможности, но она не будет быстрой, пока между странами сохраняется цифровое и экономическое неравенство, полагает премьер.

Медведев призвал страны ЕАЭС активнее взаимодействовать в цифровой сфере. Он привел в пример интернет-ритейлеров Аlibaba и Amazon, которые собирают огромные массивы информации о потребителях и рынках и успешно их используют. «Поэтому мы действительно должны двигаться быстрее», – подчеркнул Медведев.

В одиночку страны ЕАЭС выйти на новый уровень развития не смогут, предупредил Медведев. «Нам нужно будет объединять наши рынки – товарные, людские, логистические, технологические и формировать собственную инфраструктуру», – заключил он.

Российский премьер также предложил внедрить единое регулирование криптовалюты в ЕАЭС. «Мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны, – указал Медведев. - Невозможно будет внедрить эти принципы [регулирования криптовалюты] внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза».

В идеале нужно готовить международные конвенции о регулировании криптовалют, в противном случае «все это будет развиваться совершенно под другим углом и будет выглядеть не вполне понятно и законно», считает Медведев.

Банк России в 2018 г. обсудит возможность выпуска наднациональной криптовалюты в рамках ЕАЭС или БРИКС, говорила в конце декабря первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Подготовленный Минфином законопроект рассматривает криптовалюту как «цифровой финансовый актив», предполагает ее покупку и обмен только через профучастников рынка ценных бумаг. Использование криптовалюты в качестве платежного средства при этом не предусматривается. ЦБ, в свою очередь, предлагал запретить оборот криптовалюты на российских площадках, при этом оставив возможность для майнинга.

По словам Медведева, технология блокчейн имеет «колоссальное будущее», но судьба криптовалют пока не ясна. «Действительно ли это универсальное платежное средство, которое способно составить конкуренцию обычным стандартным валютам, или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется?» - задался вопросом Медведев. «Технология распределенного ресурса, технология блокчейна, безусловно, является фундаментальным прорывом вперед», - подчеркнул он.