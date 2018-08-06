«Доктор рядом» открывает клинико-диагностический центр

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У «Доктора рядом» 10 клиник Департамент города Москвы по конкурентной политике

Сеть клиник «Доктор рядом» запускает свой клинико-диагностический центр (КДЦ), рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Александр Пилипчук. Центр находится на Симоновском Валу у ст. м. «Пролетарская», его площадь – более 1000 кв. м.

Ранее там располагалась клиника «Витерра», ее представитель не ответил пока на запрос «Ведомостей». На сайте компании сказано, что «клиника вошла в состав сети клиник «Доктор рядом».