Гендиректор «Победы» показал в суде работу калибратора ручной клади

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков Андрей Любимов / RBC / TASS

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сегодня лично продемонстрировал в Верховном суде действие аэропортового калибратора и причины, по которым компания отстаивает свое право не принимать сверхнормативную ручную кладь.

Верховный суд рассматривает иск лоукостера к Минтрансу: «Победа» требует отменить пункт 135 федеральных авиационных правил, обязывающий все авиакомпании помимо обязательной нормы ручной клади (минимум 5 кг на пассажира) бесплатно провозить сверх нормы некоторые вещи - дамскую сумку, портфель, костюм в портпледе, букет цветов, верхнюю одежду, рюкзак.

Этот пункт накладывает на авиакомпании неограниченные обязательства, считает «Победа». У лоукостера свои правила: в салон можно взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36 х 30 х 27 см. Только вещи такого размера, по заключению компании Boeing, вместятся на багажные полки самолета Boeing 737-800 (у «Победы» их 20) на каждого из 189 пассажиров, рассказал Калмыков в суде. Таким образом, пункт 135 правил противоречит пункту 133 о правилах провоза ручной клади, вес и габариты которой устанавливаются перевозчиком и должны позволять «безопасно разместить их (вещи) в салоне воздушного судна».

Все то, что что не вмещается в калибратор, надо за плату сдавать в багаж, считает авиакомпания. Но прокуратура требует от «Победы» соблюдать федеральные правила и возить бесплатно в салоне все вещи из списка. В суде компанию представляет адвокат Генрих Падва.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков и юрист компании Алексей Танкевич принесли в суд калибратор и вещи из обязательного списка, чтобы показать, что правила провоза сверхнормативного багажа невыполнимы.

Калмыков в суде сложил портплед, портфель, дамскую сумку, букет цветов и несколько курток рядом с калибратором. «Это все разместить в салоне нашего судна невозможно, не нарушив требования безопасности», - подчеркнул Калмыков: компоновка кресел максимально плотная, кресла тонкие, под ними для вещей нет места. Цветы - это сильный аллерген, а в самолете ограниченный объем воздуха, добавил Танкевич.

«Мы просим признать частично недействительным пункт 135 авиационных правил Министерства транспорта. Этот пункт не обеспечивает безопасность полета и безопасность пассажиров и надлежащий комфорт. Эти правила частично недействительны, потому что противоречат федеральному законодательству», - сказал Падва в суде.

Решение по иску суд может вынести уже во вторник 7 августа.

В октябре 2017 г. Минтранс утвердил новые правила перевозки ручной клади, уменьшив до 5 кг минимальную бесплатную норму ручной клади, но введя требование бесплатной перевозки сверхнормативного багажа по списку. «Победа» сразу же ввела свои правила: принимает в салон только ту кладь, которая помещается в калибратор размером 36 х 30 х 27 см, все остальное надо сдавать за плату в багаж. Представитель «Победы» Елена Селиванова рассказывала, что пассажирам понравились правила, поскольку они исключили конфликты, связанные с трактовкой понятий «дамская сумка», «рюкзак» и прочих.

В этом году компания предупредила, что требование о сверхнормативной ручной клади угрожает самой модели авиационного лоукоста. В письме Минтрансу Калмыков указывал, что любая заминка с ручной кладью не позволяет обеспечить короткий разворот рейса в 25 минут и тем самым - нужный налет. «В случае обязательства «Победы» принимать к перевозке ручную кладь без установленных размеров невмещающаяся кладь будет бесплатно отправляться бортпроводниками в багажный отсек уже при посадке на борт», – писал Калмыков. Это приведет к увеличению времени разворота минимум на 30%, предупредил топ-менеджер.

В апреле Щербинский суд Москвы удовлетворил иск к «Победе» московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд признал незаконным отказ «Победы» перевозить в качестве ручной клади не помещающиеся в калибратор предметы. Компания, проиграв апелляцию в конце июля, обратилась в Верховный суд.