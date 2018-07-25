Прокуратура заставляет «Победу» отказаться от ограничения габаритов ручной клади

«Победа» летом 2017 г. достигла налета на свои суда по 15 часов в сутки, это абсолютный мировой рекорд для Boeing 737, сообщал производитель Максим Стулов / Ведомости

Щербинский суд Москвы в апреле удовлетворил иск московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте к лоукостеру «Победа». Суд признал незаконным отказ «Победы» перевозить в качестве ручной клади не помещающиеся в калибратор (измеритель габаритов багажа) предметы. Хотя те по Федеральным авиационным правилам авиакомпании обязаны перевозиться бесплатно в салоне, говорится в решении суда. «Победа» обязана устранить нарушения, перевозчик обжаловал это решение, апелляцию Мосгорсуд еще не рассмотрел.

В октябре 2017 г. Минтранс утвердил новые правила перевозки ручной клади: каждая авиакомпания может сама установить бесплатную норму (но не менее 5 кг), но сверх нее должна перевозить без ограничения размера и веса дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, лекарства, костыли и трости, товары duty free.

Но «Победа» тогда же ввела свои правила: принимает в салон только ту кладь, которая помещается в калибратор размером 36 х 30 х 27 см, все остальное надо сдавать за плату в багаж. При этом лоукостер ссылался на Воздушный кодекс, согласно которому норма бесплатной ручной клади устанавливается авиакомпанией в соответствии с эксплуатационной документацией судна. Компания обратилась с запросом в Boeing, а тот посчитал, что на багажных полках самолета Boeing 737-800 (их у лоукостера 20) на каждого из 189 пассажиров придется именно столько места под вещи, рассказывала представитель «Победы» Елена Селиванова. «Клиентам нравятся наши правила, они четкие и понятные, у нас полностью исчезли конфликтные ситуации, связанные с трактовкой понятий «дамская сумка», «рюкзак» и т. д.», – говорит Селиванова.

«Возникла угроза для дальнейшего успешного развития модели лоукост-перевозок на российском рынке», – предупредил в письме от 11 июля гендиректор «Победы» Андрей Калмыков министра транспорта Евгения Дитриха. «Ведомости» ознакомились с копией, Селиванова подтвердила отправку письма. Для успешного развития «Победе» необходимо несколько принципиальных условий, в числе которых четкие правила перевозки и высокий налет, пишет Калмыков. Сейчас по стандарту «Победы» разворот рейса длится 25 минут в большинстве аэропортов маршрутной сети, правила перевозки «Победы» полностью адаптированы под обеспечение короткого разворота, говорится в письме.

«Победа» летом 2017 г. достигла налета на свои суда по 15 часов в сутки, это абсолютный мировой рекорд для Boeing 737, сообщал производитель. «Однако в случае обязательства «Победы» принимать к перевозке ручную кладь без установленных размеров невмещающаяся кладь будет бесплатно отправляться бортпроводниками в багажный отсек уже при посадке на борт», – пишет Калмыков. Это приведет к увеличению времени разворота минимум на 30%, сделает невозможными высокий налет и модель лоукостера как таковую, предупредил топ-менеджер.

Калмыков также написал министру, что «Победа» подала в суд с требованием отменить пункт Федеральных авиационных правил, обязывающий авиакомпании перевозить сверх нормы предметы из списка. Он попросил Дитриха поддержать позицию компании.

Иск «Победы» к Минтрансу Верховный суд начнет рассматривать в августе, говорится на сайте суда. Оспариваемый пункт правил противоречит другому пункту, согласно которому бесплатно перевозится определенная норма ручной клади. Также пункт противоречит положению Воздушного кодекса о бесплатной норме клади, соответствующей эксплуатационной документации судна, мотивирует иск лоукостер.

Представитель Минтранса на запрос «Ведомостей» не ответил. «Пункт правил не ограничивает габариты и вес дополнительной ручной клади, из-за чего возникают операционные сложности. Перевозчики информировали об этом регулятора, надеюсь, что пункт усовершенствуют. Пока Utair строго выполняет текущий вариант правил», – говорит президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Представители «Аэрофлота» и S7 на запросы «Ведомостей» не ответили.

«Положение о дополнительной ручной клади действительно выглядит избыточным. Минтранс определил минимальную норму в 5 кг, остальное авиакомпании на конкурентном рынке могут устанавливать сами», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. В Европе авиакомпании сами устанавливают норму бесплатной ручной клади. Правда, у крупнейшего европейского лоукостера Ryanair она намного больше, чем у «Победы»: можно взять на борт два предмета габаритами не больше 55 x 40 x 20 см и 35 x 20 x 20 см.

«На первый взгляд противоречие между двумя пунктами правил есть. Но пункт о бесплатной норме ручной клади все-таки не накладывает запрета на перевозку сверх этой нормы, поэтому позиция авиакомпании выглядит достаточно слабой», – считает партнер юрфирмы «НАФКО-консультанты» Ирина Мостовая.

«Шансы на победу у истца небольшие. Пункты правил не противоречат друг другу, положения о перевозке дополнительных предметов просто устанавливают исключение из установленных норм», – говорит управляющий партнер коллегии «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Оспариваемый "Победой" пункт скорее говорит о некой льготе для пассажиров при перевозке ручной клади и не противоречит другим нормам правил», – согласна замруководителя практики юрфирмы «Амулекс» Галина Гамбург. Перевозчики уже пытались оспорить отдельные положения Федеральных авиационных правил, Верховный суд тогда встал на сторону Минтранса, указав, что министерство наделено правом самостоятельно регулировать правила перевозок пассажиров, багажа, груза, добавляет Гамбург.