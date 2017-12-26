«Победа» заявила о незаконности новых правил перевозки багажа

Максим Стулов / Ведомости

Авиакомпания «Победа» написала в Министерство транспорта письмо о противоречии новых правил перевозки багажа и ручной клади Воздушному кодексу, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков в интервью «Интерфаксу». По его словам, приказ ведомства о новых правилах нужно отменить.

В Воздушном кодексе указано, что правила провоза ручной клади устанавливаются на основании эксплуатационной документации воздушного судна, отмечает Калмыков, но в таком случае они должны быть адаптированы под каждый тип судна: «не могут быть одинаковые нормы для Boeing 777 и для «кукурузника». В связи с этим авиаперевозчик написал в министерство: «Уважаемый Минтранс! Ваш приказ на основании какой эксплуатационной документации, какого воздушного судна разработан?» Гендиректор компании добавил, что реакцию ведомства на письмо «ответом не назвал» бы.

С 5 ноября в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сократился с 10 до 5 кг. Ранее перевозчик сам мог решать, будет ли багаж весом 10 кг перевозиться в салоне или в багажном отсеке. Кроме того, сократился список предметов, которые можно брать сверх ручной клади. Из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт – предполагается, что их можно положить в сумку. Зато в списке появился рюкзак.

«Победа», в свою очередь, в ноябре объявила о новых правилах провоза ручной клади: без дополнительной платы пассажир может взять на борт любое количество предметов (кроме запрещенных законодательством) без ограничений по весу, но при условии, что все они поместятся в калибратор 36 х 30 х 27 см. Такие калибраторы «Победа» установила на стойках регистрации, перед выходом на посадку и на входе в самолет. К бесплатной перевозке в салоне принимаются детские люльки, костыли, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски. Ручную кладь, не поместившуюся в калибратор, можно было пронести с собой в салон за дополнительную плату или сдать в багажное отделение. С 1 декабря возможен только вариант сдачи в багаж.

По словам Калмыкова, перечень предметов в новых правилах, которые авиакомпания обязана принять в салон сверх нормы, надо отменить: «Оставить надо только детские люльки, костыли, кресла-коляски – все, что необходимо в полете детям и людям с ограниченными возможностями». Остальное – на усмотрение авиакомпаний, уверен он: «Уравнивать всех неправильно».

Гендиректор авиаперевозчика отметил, что «Победа» не может «для всех быть хорошими» и работает для «совершенно определенной категории людей», которые хотят путешествовать очень дешево и готовы летать налегке. «Дайте нам для них работать, мы им нужны!» – заявил Калмыков. Он также высказал мнение, что из тарифа нужно исключать услуги по регистрации, а также уйти от расходов на размещение пассажиров в гостиницах при задержках, которые происходят не по вине авиакомпаний.

По мнению Калмыкова, фонда поддержки пассажиров проблемных авиакомпаний «не должно быть в принципе». «Должно быть, как в Америке: 11-я глава Кодекса о банкротстве вводит временный запрет на исполнение требования кредиторов, начинается временное управление, которое пытается "вырулить", – считает он. Компания продолжает текущую деятельность, но если не "выруливает", то должна расплатиться по долгам, говорит он. "Зачем кредитовать авиакомпании? Если бизнес не может жить без кредитной иглы, это хреновый бизнес – дайте ему умереть», – подытожил Калмыков.

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