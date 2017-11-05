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Вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

С 5 ноября в России вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращается с 10 до 5 кг. Также в Федеральные авиационные правила вносится понятие ручной клади.

Ранее правила разрешали пассажиру бесплатно провезти не менее 10 кг багажа. Перевозчик сам мог решать, будет ли такой багаж перевозиться в салоне или в багажном отсеке. Так, авиакомпания «Победа» разрешала бесплатно провезти до 10 кг багажа в багажном отсеке, а за ручную кладь брала дополнительную плату.

Новые правила дают пассажирам право провозить не менее 5 кг багажа в салоне самолета. Перевозчик по своему желанию может разрешить брать в салон больше ручной клади. Например, «Аэрофлот», S7 и «Ютэйр» намерены сохранить действующие нормы — до 10 кг.

Кроме того, сократился список предметов, которые можно брать сверх ручной клади. Из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. Предполагается, что их можно положить в сумку. Зато в списке появился рюкзак.