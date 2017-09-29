Авиакомпания «Победа» объявила о вводе новых правил провоза багажа

Авиакомпания «Победа», которая является лоукостером «Аэрофлота», объявила о том, что начнет с 30 сентября продавать билеты по новым правилам провоза багажа для невозвратных тарифов. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, пишет ТАСС.

В соответствии с новыми правилами в невозвратный тариф включен только сам перелет и перевоз ручной клади. Таким образом, пассажиры могут отказаться от бесплатного провоза багажа весом 10 кг и сэкономить.

Компания отмечает, что она хотела учесть интересы тех клиентов, которые путешествуют «Победой» налегке. По статистике перевозчика, около 40% клиентов не пользовались правом провоза 10 кг багажа.

Кроме того, тарифы на провоз негабаритного багажа снижаются с 30 сентября на 25%. Также компания отменяет классификацию предметов ручной клади. Теперь в салон самолета можно взять любой багаж, не превышающий 5 кг и габаритами до 36 x 30 x 27 см.

Благодаря новым правилам тарифы «Победы» снизятся минимум на 20%, а минимальный тариф — в два раза, с 999 до 499 руб.

По информации Росавиации, «Победа» перевезла в январе - июле 2017 г. 2,5 млн пассажиров, или около 360 000 человек ежемесячно. Таким образом, авиакомпания собирается продать по минимальной цене примерно 14% ежемесячного объема билетов, писал ранее РБК.

29 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного провоза багажа.