ВС отказал авиакомпании «Победа» в пересмотре требования Ространснадзора по сверхнормативному багажу

Верховный суд (ВС) РФ отказал ООО «Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, признавших законным предписание Ространснадзора от 29 февраля 2016 г. о сверхнормативном весе багажа.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2016 г. подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 5 июля отказал ООО "Авиакомпания "Победа" в иске к Ространснадзору о недействительности и отмене предписания от 29 февраля 2016 г., касающегося сверхнормативного веса багажа. Арбитражный суд Московского округа 9 марта 2017 г. оставил решение в силе.

Из материалов дела следует, что в результате проверки ведомство установило, что "Победа" нарушает требования "Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации" (ФАП-155), утвержденные Минтрансом.

В связи с этим Ространснадзор выдал оспариваемое предписание об устранении нарушений и обязании изменить правила авиакомпании в части установления тарифов на перевозку сверхнормативного багажа.

Авиакомпания "Победа" оспаривает в суде несколько предписаний Ространснадзора. Так, в производстве суда находятся иски "Победы", касающиеся предписаний ведомства о предоставлении пассажирам горячего питания, установлении видеокамер на борту самолетов и совместного размещения детей.