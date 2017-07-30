Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа

Президент России Владимир Путин подписал закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Для возвратных авиабилетов поправки сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж, говорится в законе.

Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета, отмечается в законе. Предусматривается возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади.

Кроме того, предусматривается право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом пассажира воздушного судна оплатить провоз багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира.