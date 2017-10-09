Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам

Министерство транспорта утвердило бесплатный провоз 5 кг ручной клади на пассажира с невозвратными авиабилетами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, 5 кг - это минимальный вес ручной клади на одного пассажира, «который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества».

Также министерство расширило перечень вещей, которые будет можно бесплатно пронести на борт сверх нормы ручной клади. В список включены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в зоне duty free.

В список не попали телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, но их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак, объяснили агентству в Минтрансе.

Сейчас Воздушный кодекс включает в минимальную стоимость авиабилета провоз ручной клади до 10 кг. В конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. В июле Минтранс представил проект нормативного акта о нормах ручной клади, в котором предлагалось установить минимальный вес клади в 5 кг, но из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт, были исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее Минтрансу пришлось уточнять, что верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов перевозить бесплатно все же можно, если их поместить в ручную кладь.

Невозвратные билеты как самые дешевые наиболее популярны в России, сказано в исследовании сервиса «Туту.ру»: уже в июле-декабре 2014 г. (когда невозвратные билеты были разрешены) доля купленных на «Туту.ру» невозвратных билетов составила 65,2%, в 2015–2016 гг. их доля была в среднем 73,6%, в январе-июне 2017 г. – 72,1% (учитывались только полеты по России). В 2014 г. невозвратные билеты были на 12,6% дешевле возвратных, в 2015 г. – на 19,7%, в 2016 г. – на 22,8%, в этом году – на 24,4%, подсчитал сервис.