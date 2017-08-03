«Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета при условии, что размер рюкзака будет вписываться в размер ручной клади, установленный компанией. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Компания не планирует ограничивать вес ручной клади, разрешенный Минтрансом (минимальная норма - 5 кг).

«Мы планируем установить размер, габариты максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес. То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков - что хотите. Даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер. Объем, как у зарубежных лоукостеров, будем определять с помощью специального "измерителя", - сказал Калмыков.

Ространснадзор в начале 2016 г. проверил «Победу» и потребовал соблюдать законодательство: перестать брать плату за провоз ручной клади допустимых габаритов и весом не более 10 кг. Лоукостер оспорил требование, но проиграл в двух инстанциях - Московском арбитражном суде и Арбитражном апелляционном суде.

Поправки в Воздушный кодекс президент Владимир Путин подписал 31 июля, в силу они вступят через 60 дней. Согласно им авиакомпании не обязаны бесплатно возить багаж по невозвратным билетам; перевозчики смогут сами устанавливать правила и взимать за перевозку багажа отдельную плату. Сейчас по любому билету авиакомпания обязана бесплатно перевезти минимум 10 кг багажа.