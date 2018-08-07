«Роснефть» стала самой дорогой компанией России

Сегодня «Роснефть» опубликовала отчетность, которая очень понравилась инвесторам Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» второй раз в истории стала самой дорогой компанией России. Произошло это сегодня под закрытие торгов на Московской бирже. В 18.45 мск капитализация «Роснефти» на данных сильной отчетности выросла на 2,04% до 4,534 трлн руб., в то время как капитализация Сбербанка (с учетом привилегированных акций) была на 2,28 млрд руб. ниже - госбанк стоил 4,532 трлн руб.

Сбербанк был самой дорогой компанией России с 2016 г. До этого с огромным отрывом самой дорогой компанией России был «Газпром», но в 2008 г. после кризиса капитализация «Газпрома» снизилась втрое. Сейчас компания на третьем месте в России.

Сегодня «Роснефть» опубликовала отчетность, которая очень понравилась инвесторам. По итогам II квартала 2018 г. выручка «Роснефти» оказалась на 20% больше, чем в I квартале этого года, – 2,1 трлн руб., на 46% больше EBITDA – 565 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,6 раза – до 256 млрд руб., следует из сообщения компании. Это рекордная квартальная прибыль компании за всю историю. Она оказалась выше прогнозов экспертов, которых опрашивал «Интерфакс».

Чистая прибыль выросла за счет трехкратного, до 373 млрд руб., роста операционной прибыли (прямое влияние цен на нефть), позитивного влияния курсовых разниц (72 млрд руб.), а также единовременного дохода от покупки доли в совместном предприятии, пишет «Роснефть». Во II квартале 2018 г. ExxonMobil выходила из нескольких совместных с российской госкомпанией проектов, а «Роснефть» покупала ее доли. Единовременный доход от «выгодного приобретения» составил 23 млрд руб.

Капитализация «Роснефти» на Московской бирже обновила максимальные значения. Последний раз больше 4,5 трлн руб. компания стоила в декабре 2016 г., когда «Роснефтегаз» объявил о продаже 19,5% «Роснефти» консорциуму инвесторов Glencore и Катарского инвестфонда за 692,4 млрд руб. Инвесторов обрадовало и заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина: «К настоящему времени основные стратегические приобретения, осуществленные в периоды низких цен на нефть, завершены. Компания сосредоточена на органическом росте и монетизации синергий от приобретенных активов».

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