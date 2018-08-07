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Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Компания недели: «Роснефть»

Зачем «Роснефти» проводить выкуп своих акций

Объявленная программа на $2 млрд может поддержать ее капитализацию и, возможно, скоро опередить Сбербанк
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В мае 2018 г. «Роснефть» объявила, что в течение двух лет проведет обратный выкуп своих акций на $2 млрд – впервые после проведения IPO на Московской и Лондонской биржах в 2006 г. Тогда эта новость поддержала котировки – компания подорожала на 5%. Предполагалось, что приобретение бумаг начнется уже со II квартала, но этого не произошло. Собеседники в крупных инвестбанках и некоторые эксперты сомневались, что это вообще произойдет. «Роснефть» не предпринимает никаких действий для начала выкупа», – говорили два собеседника «Ведомостей» в конце июля.

Но программа все же была принята (см. статью на стр. 11). В понедельник, 6 августа, «Роснефть» сообщила, что ее одобрил совет директоров. Инвесторы вновь воспрянули духом – акции «Роснефти» на бирже подскочили на 2%.

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