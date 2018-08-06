Совет директоров «Роснефти» одобрил первый в истории компании обратный выкуп акций
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В понедельник совет директоров «Роснефти» одобрил программу обратного выкупа, говорится в сообщении компании. Программа будет действовать до 31 декабря 2020 г., «Роснефть» рассчитывает потратить максимум $2 млрд и выкупить максимум 340 млн акций – 3,2%, или треть акций, находящихся в свободном обращении, следует из заявления компании.
Банк-агент, который будет покупать акции в пользу «Роснефти», пока не определен, но делать это он будет только на открытом рынке. Погасит ли компания приобретенные акции или использует для других целей, пока не известно – она аккумулирует их на специальном счете, а решение примет по завершении программы обратного выкупа.
Исходя из средней цены на Московской бирже за минувшие три месяца и среднего курса доллара за тот же срок 3,2% акций «Роснефти» стоят $2,14 млрд, или 134 млрд руб.; на $2 млрд можно купить 2,99% «Роснефти», или 28,8% акций в свободном обращении. Выбранный банк станет выкупать акции, когда цена будет низкая, предупреждает собеседник, близкий к одному из акционеров «Роснефти».
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