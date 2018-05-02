«Роснефть» сокращает инвестиции в пользу выплат акционерам

Ради роста капитализации «Роснефть» готова сократить затраты Светлана Холявчук / ТАСС

«Роснефть» задумалась об инвестиционной привлекательности. Компания впервые в истории объявила о выкупе акций на $2 млрд, обещает сократить долг и инвестиции

Вечером 1 мая «Роснефть» объявила о корректировке советом директоров стратегии развития компании до 2022 г. Главная новость – «Роснефть» впервые с момента IPO в 2006 г. намерена провести обратный выкуп акций на открытом рынке.

Приобретение бумаг начнется уже со II квартала 2018 г. и продлится до 2020 г. включительно. Исходя из капитализации на 1 мая ($64,4 млрд) на $2 млрд можно приобрести 3,1% акций компании, или чуть более четверти находящихся в свободном обращении бумаг.

Новость об обратном выкупе позитивна для инвесторов, но, с другой стороны, в свободном обращении находится всего 11% акций «Роснефти», отмечает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Из других наиболее дорогих российских эмитентов этот показатель составляет 48% у Сбербанка (№ 1 по капитализации) и по 46% у «Лукойла» и «Газпрома» (№ 3 и № 4). После объявленного выкупа ликвидность бумаг «Роснефти» сократится, что повлияет на их вес в индексах, продолжает Вахрамеев.

Финансировать выкуп «Роснефть» намерена «за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов», говорится в сообщении. Свободный денежный поток на конец года был $4,1 млрд, а на счетах компании хранилось 322 млрд руб., что по курсу на 1 января составляло $5,59 млрд.

Намерение выкупить бумаги на $2 млрд не значит, что будет израсходована вся сумма. Скорее всего, компания будет откупать акции с рынка при их падении и таким образом поддерживать капитализацию, считает аналитик БКС Кирилл Таченников. В среду, 2 мая, бумаги «Роснефти» на Лондонской бирже к 18.30 подорожали на 2,4%, на Московской бирже – на 5,04%. Капитализация «Роснефти» в Москве достигла 4,25 трлн руб., тогда как исторический максимум был зафиксирован 3 января 2017 г. – 4,45 трлн руб.

Представители «Роснефти», BP (принадлежит 19,75% «Роснефти») от комментариев отказались, Qatar Investment Authority и Glencore (через QHG Oil они владеют 19,5%) не ответили на запросы «Ведомостей».

Помимо этого «Роснефть» пообещала снизить общий долг и задолженность перед контрагентами почти на 10% – не менее чем на 500 млрд руб. ($7,9 млрд по курсу на 1 мая). На конец 2017 г. общий долг (с учетом предоплаты по контрактам с китайскими компаниями) – 5,6 трлн руб. «Роснефть» снизит инвестиции на этот год от первоначального плана на 20% до 800 млрд руб., сократит оборотный капитал на 200 млрд руб. до конца года за счет мероприятий в трейдинговом бизнесе и оптимизации деятельности службы снабжения, сократит доли в непрофильных активах.

Инвесторы «много лет» хотели услышать от «Роснефти» о снижении активности в сфере слияний и поглощений, а также сокращении капзатрат, отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Сейчас компания рассматривает возможность снижения доли в ряде ключевых бизнесов, например в розничном и буровом, говорит Корнилов.

«Роснефть» уделяет большое внимание капитализации, замечают Корнилов и директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Особенно на фоне роста капитализации «Лукойла», который недавно на короткое время даже обходил «Роснефть» по этому показателю», – подчеркивает Маринченко. «Лукойл» в этом году тоже объявил о выкупе акций: в течение пяти лет на эту программу планируется потратить $2–3 млрд.

По мнению Корнилова, денег у «Роснефти» на выполнение взятых обязательств хватит. У нее большая долговая нагрузка, но сумма в $2 млрд в течение трех лет не настолько значительная, чтобы оказать существенное влияние на компанию, согласен Маринченко.