Бизнес / ТЭК

Российские нефтяники получают сверхдоходы от роста цен на нефть

Это сулит рост дивидендной доходности владельцам их акций
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Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,8 млн барр. в сутки сделала свое дело: запасы нефти за последние полтора года сократились до средних за пять лет, цена на нефть выросла, а в мае этого года почти приблизилась к $80 за 1 барр. Теперь инвесторы присматриваются к нефтедобывающим компаниям, особенно российским. С начала 2018 г. их капитализация выросла на 30–45%, следует из данных Московской биржи. Помог этому слабый рубль и высокие внутренние цены на нефть (выросли с начала года на 17% до исторических максимумов).

В связи с этим эксперты Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы по сектору: они, а также Bank of America и БКС отразили рост свободных денежных потоков у «Лукойла», «Роснефти», «Газпром нефти», «Татнефти» и других нефтяных компаний. Аналитики прогнозируют рост дивидендных выплат и дивидендной доходности этих компаний. К примеру, Goldman Sachs считает, что в этом году свободный денежный поток нефтяных компаний России составит $33 млрд, из них 21% компании сектора могут потратить на дивиденды – $6,93 млрд. К 2020 г. на дивиденды и программу обратных выкупов российские нефтяники могут потратить в среднем до 28% от свободного денежного потока, прогнозирует инвестбанк, но сумму не приводит.

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