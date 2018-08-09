Как бывший банкир управляет крупнейшей золотодобывающей компанией мира
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Горнодобывающая отрасль известна своей цикличностью, поэтому наличие денег и терпения там обязательно. В плохие времена компании продают активы и закрывают шахты, а в хорошие — покупают все, что только могут.
Исполнительный председатель совета директоров Barrick Gold Джон Торнтон захотел переписать эти правила, когда возглавил крупнейшего в мире золотодобытчика в 2014 г. Экс-президент инвестбанка Goldman Sachs был новичком в отрасли, как и большинство нанятых им топ-менеджеров. Вместо того чтобы покупать, когда цены на сырье восстанавливались, он сокращал расходы и продавал активы.
Его план позволил сократить долг Barrick, но также привел к уменьшению ее добычи и запасов золота. Из-за сомнений инвесторов по поводу планов компании ее акции подешевели на 33% за последние 12 месяцев. При этом у ее главного конкурента Newmont Mining котировки акций сейчас в три с лишним раза выше, и некоторые инвесторы уверены, что уже в следующем году она отберет у Barrick статус крупнейшей золотодобывающей компании мира.
В прошлом году Barrick продала крупную долю в золотом руднике в Аргентине, одном из крупнейших в мире. «Нельзя заменить актив такого качества, – утверждает Пьер Ласонд, бывший зампред совета директоров Newmont. – Финансовая дисциплина важна, но если вы не инвестируете в разведку и покупку качественных золотых резервов, то ваш бизнес придет в забвение».
Торнтон управляет Barrick скорее как инвестор-активист. По его словам, большое влияние на него оказала книга Уильяма Торндайка «Правила лучших CEO. История и принципы работы восьми руководителей успешных компаний». Он раздал ее копии десяткам менеджеров Barrick, хотя ни одна из упомянутых в книге компаний не работает в горнодобывающем секторе. «[В книге] сказано, что все самые успешные компании в истории сосредоточились на свободном денежном потоке как на единственном самом важном показателе. Мы не считаем, что добыча золота заслуживает быть исключением из этого правила», – ответил Торнтон на вопросы The Wall Street Journal (WSJ).
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