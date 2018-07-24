Как Дэвид Соломон отказался управлять сетью казино и возглавил The Goldman Sachs Group

С 1 октября президент и главный операционный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон станет гендиректором, а к концу года еще и председателем совета директоров

Статья опубликована в № 4615 от 24.07.2018 под заголовком: Дэвид Соломон: Позиции Goldman Sachs еще сильнее, чем 10 лет назад

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Дэвид Соломон Lucy Nicholson / Reuters

Ллойд Бланкфейн, которому осталось работать два месяца, обеспечил выживание Goldman Sachs Group, проведя инвестбанк через финансовый кризис. Вопрос для нового лидера: как успешно богатеть в радикально изменившемся посткризисном мире?

Этот шаг можно считать символическим окончанием посткризисного периода для Goldman. Он также может ускорить идущий уже не первый год процесс превращения инвестбанка из закрытого и влиятельного финансового клуба в более гибкую, предприимчивую организацию.

Во время официального отбора Соломон показал себя человеком, умеющим выстраивать бизнес, и убедительно заявил, что фирме надо не медлить, не притормаживать на пути развития. Он не похож ни на ловкого трейдера, ни на представительного банкира в классическом понимании – ночами подрабатывает диджеем в танцклубах. Соломон пришел в банк в 1999 г., и это тот редкий для Goldman Sachs случай, когда человек со стороны сразу стал партнером. Затем почти вся его карьера прошла на управленческих должностях.

Он уже разработал план, как сделать фирму более организованной, решительной и открытой. Инсайдеры ожидают, что он навяжет корпоративную дисциплину, которую Goldman, десятилетиями существовавший как весьма слабо управляемое партнерство, усваивает с трудом. И одним из первых его шагов может стать требование к руководителям подразделений Goldman Sachs составить трехлетние операционные бюджеты.

Близким соратникам Соломон признавался, что, скорее всего, сократит легендарный управляющий комитет Goldman Sachs, численность которого выросла за последнее десятилетие, и даст больше власти руководителям, непосредственно управляющим бизнесом. Он создал команду для разработки стратегии, чтобы искать новые бизнес-идеи, а также приобретения на рынке M&A, настоял, чтобы на высоких управленческих постах было больше женщин, а с 2019 г. планирует ввести день инвестора и приподнять завесу секретности, которая поддерживает миф о Goldman Sachs. Миф, который, впрочем, поизносился по мере того, как снижалась прибыль.