Аналитики Goldman Sachs вычислили вероятного победителя ЧМ-2018

Бразильцы с вероятностью 18,5% в шестой раз завоюют титул чемпионов мира, утверждают аналитики Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиционный банк Goldman Sachs провел исследование и вычислил вероятного победителя чемпионата мира по футболу 2018 г. Для этого использовались 200 статистических моделей, анализировались данные по всем игрокам и последние результаты командных матчей, а также был проведен 1 млн симуляций турнира.

Больше всего шансов на победу у сборной Бразилии, следует из отчета Goldman Sachs, с которым ознакомились «Ведомости». Бразильцы с вероятностью 18,5% в шестой раз завоюют титул чемпионов мира, говорится в докладе. В финале команда Бразилии встретится со сборной Германии, утверждают аналитики. Но шансы немецкой команды на победу они оценивают лишь в 10,7%.

Франция имеет более высокие шансы на победу, чем Германия – 11,3%, следует из доклада. Однако есть вероятность, что французам не повезет и они столкнутся с Бразилией в полуфинале, показало исследование. Четвертым полуфиналистом инвестбанк назвал Португалию, но ее шансы на победу не слишком высоки – 9,4%.

Россия, скорее всего, даже не выйдет из группы, считает Goldman Sachs. В первом этапе турнира российские футболисты сыграют со сборными Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Шансы на выход России из группы аналитики оценили лишь в 33,5%. Чуть выше шансы у Египта и Саудовской Аравии – 34,4% и 36,5% соответственно. Фаворитом группы является Уругвай, который с вероятностью в 74,4% выйдет в плей-офф. Его шансы на победу в турнире оцениваются в 3,2% тогда, как шансы России – лишь в 0,7%.

Аналитики отмечают, что эти данные частично соответствуют расположению команд в рейтинге FIFA. На прошлой неделе Уругвай поднялся в нем на 14-е место, Египет – на 45-е, Саудовская Аравия расположилась на 67-м месте, а Россия опустилась на рекордно низкое 70-е место.

«Российский футбол, возможно, страдает от тех же недостатков, что и экономика: голландская болезнь, чрезмерная роль государства, ограниченная внешняя интеграция и отсутствие конкуренции», – говорится в докладе Goldman Sachs. Эти факторы, вероятно, сдерживают прогресс российской сборной в последние годы и способствуют падению России в рейтинге FIFA.

Почти все игроки российской сборной играют в национальной футбольной лиге, отмечают исследователи. Помимо России этим может похвастаться только сборная Англии. Английская футбольная лига, благодаря высоким доходам, выплачивает своим футболистам хорошие зарплаты, поэтому у них нет причин уезжать из страны. Зарплаты российских футболистов тоже высоки, несмотря на то что доходы Российской футбольной премьер-лиги одни из самых низких, говорится в докладе. Отмечается, что футбольные клубы в России финансируются спонсорами, в качестве которых часто выступают российские компании, занимающиеся природными ресурсами.

Ранее другой инвестбанк – UBS – также опубликовал исследование, посвященное шансам футбольных сборных победить на чемпионате мира по футболу. Фаворитами названы сборные Германии, Бразилии и Испании. По данным исследования, с вероятностью 60% выиграет одна из этих сборных. Выше всего исследователи оценили шансы Германии на победу (24%), вероятность того, что выиграет Бразилия, составляет 19,8%, Испания – 16,1%.

Шансы России на победу UBS оценил относительно высоко – в 1,6%, это 13-е место среди всех 32 команд турнира. Аналитики UBS поясняют, что в пользу России выступает фактор домашнего турнира, который и позволит, скорее всего, выйти российским футболистам в плей-офф. Выход из группы – цель сборной России на домашнем турнире, говорил неоднократно главный тренер команды Станислав Черчесов.

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