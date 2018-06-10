Бразилия. Главный тренер – Тите

Paulo Whitaker / Reuters

Тите мог встать во главе сборной Бразилии еще в 2014 г. – после эпического поражения бразильцев 1:7 от Германии в полуфинале ЧМ-2014 на родной земле и последовавших 0:3 от Нидерландов в матче за третье место. Но тогда было решено заменить на посту главного тренера Луиса Фелипе Сколари на Карлоса Дунгу, уже руководившего сборной в 2006–2010 гг. и приводившего Бразилию в победам в Кубке Америки – 2007 и Кубке конфедераций – 2009. В 2014 г. контракт с бывшим капитаном сборной Бразилии, выигравшей ЧМ-1994, заключался на четыре года, но второе пришествие в сборную Дунги-тренера оказалось хуже первого: на очередном Кубке Америки Бразилия впервые за 33 года не вышла из группы в плей-офф, и отбор к ЧМ-2018 начала хуже некуда – возник риск, что пятикратные чемпионы мира впервые в истории останутся за бортом мундиаля.

И тогда вновь вспомнили о Тите: в июне 2016 г. Дунга был уволен, а на его место назначен Тите, за год до этого сделавший Corinthians, не располагавший заоблачным бюджетом, чемпионом Бразилии. Под его руководством Бразилия первой отобралась на чемпионат мира, а Тите поставил рекорд для тренеров сборной страны – его подопечные победили в семи подряд матчах квалификации к ЧМ.

Тите – это прозвище. Много ли кто вспомнит полное имя тренера – Аденор Леонардо Бакши? Вот и начинающий тренер Сколари тоже не вспомнил. Молодого футболиста, которого с детства прозвали Аде, он по ошибке представил другим игрокам как Тите. Так звали старого знакомого Сколари, с которым тренер некогда играл. Футболисты посмеялись, но кличка к пареньку прилипла.

Другое прозвище Тите – Философ. Отнюдь не за привычку долго и путано рассуждать. «Он очень умный, современный, тактически мудрый, все время учится, постоянно впитывает новые знания, – объяснял "МатчТВ" бразильский тренер «Уфы» Вильям Оливейра. – Он отличный психолог, умеет правильно настраивать игроков, что после неудачи на домашнем ЧМ было важно». Люди настолько его любят, что недавно даже хотели выдвинуть в президенты Бразилии, добавил Оливейра. Институт штата Парана этой весной провел опрос – будь выборы главы государства в марте, Тите получил бы 15%.

Еще одно его прозвище – Святой. Тите – ярый католик и куда бы ни приехал с командой, обязательно зайдет в церковь. «Конечно, Бог не выигрывает и не проигрывает матчи, – считает Тите, – но поблагодарить его следует». После одного из матчей Тите прошел 22 км до церкви в Риу-Гранди-ду-Сул. Не помешала даже старая травма, из-за которой колено не до конца сгибается. После той травмы карьера Тите-игрока оборвалась в 1989 г., когда ему было всего 28 лет. Зато следующие 28 лет Тите успешно тренировал, почти не выезжая за пределы Бразилии. Только в 2007 и 2010 гг. были недолгие командировки в Al Ain и Al Wahda из ОАЭ.

В честь победы Тите привык выпивать несколько бокалов бразильского коктейля Кайпиринья и покупать жене украшения. Тите регулярно меняет капитанов в сборной. Это вывод из ошибки Дунги: тот сделал капитаном Неймара, не поговорив предварительно с тогдашним капитаном Тьяго Силвой, чем вызвал огромный скандал. Борьба за капитанство отвлекает игроков, а ответственность на этом посту сковывает, мешая игре, решил Тите. За 12 отборочных матчей у него в капитанах побывал десяток игроков.

«Турнир [в России] очень сильный, – цитирует Тите FIFA. – Даже недавний чемпион мира – Италия на него не попала. Двукратный обладатель Кубка Америки Чили – тоже. Отбор был жесточайшим». Но Тите и его команду подстегивает поручение самого президента Бразилии Мишеля Темера. В Twitter тот велел сборной: «Со всем уважением к хозяевам [чемпионата] и русским друзьям, пожалуйста, привезите кубок домой». В последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 г. при Сколари.