Инвестбанк UBS вычислил вероятного победителя чемпионата мира по футболу

По мнению банкиров, Кубок мира выиграют немцы, а сборной России удастся пробиться в плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России Michael Dalder / Reuters

Инвестбанк UBS опубликовал исследование, посвященное шансам футбольных сборных победить на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом 2018 г. в России. С помощью компьютерного моделирования были просчитаны все возможные варианты развития матчей и турнира в целом. Сила каждой команды рассчитывалась исходя из ее места в рейтинге FIFA, истории выступлений на крупных футбольных турнирах и в квалификации к ЧМ-2018.

Инвестбанк назвал фаворитами ЧМ-2018 сборные Германии, Бразилии и Испании. По данным исследования, с вероятностью 60% выиграет одна из этих сборных. Выше всего исследователи оценили шансы Германии на победу (24%), вероятность того, что выиграет Бразилия, составляет 19,8%, Испания — 16,1%.

В первую десятку также вошли Англия, Франция, Бельгия, Аргентина, Португалия, Уругвай и Швейцария. Нулевые шансы на победу, по данным аналитиков, у Египта, Туниса, Коста-Рики, Саудовской Аравии и Панамы.

Шансы России на победу UBS оценил относительно высоко — в 1,6%, это 13-е место среди всех 32 команд турнира. Согласно же официальному рейтингу FIFA, Россия — одна из слабейших команд, она занимает 66 место. Ниже из участников ЧМ только Саудовская Аравия — на 67 месте.

Аналитики UBS поясняют, что в пользу России выступает фактор домашнего турнира, который и позволит, скорее всего, выйти российским футболистам в стадию плей-офф. Выход из группы — цель сборной России на домашнем турнире, говорил неоднократно главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Результаты компьютерного моделирования не всегда точны, отмечает Bloomberg. Агентство напомнило, что в 2014 г. UBS проводил аналогичное исследование и предсказал победу сборной Бразилии, которая в итоге заняла лишь 4-е место. Победителем предыдущего чемпионата мира по футболу стала Германия.

Также у агентства вызвало вопросы расположение сборной Англии в списке потенциальных победителей. Bloomberg считает странным, что команда, которая обычно выступает не очень успешно, оказалась на 4-м месте и ее шансы на победу оцениваются в 8,5%.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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