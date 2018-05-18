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Инвестбанк UBS вычислил вероятного победителя чемпионата мира по футболу

По мнению банкиров, Кубок мира выиграют немцы, а сборной России удастся пробиться в плей-офф
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Инвестбанк UBS опубликовал исследование, посвященное шансам футбольных сборных победить на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом 2018 г. в России. С помощью компьютерного моделирования были просчитаны все возможные варианты развития матчей и турнира в целом. Сила каждой команды рассчитывалась исходя из ее места в рейтинге FIFA, истории выступлений на крупных футбольных турнирах и в квалификации к ЧМ-2018.

Инвестбанк назвал фаворитами ЧМ-2018 сборные Германии, Бразилии и Испании. По данным исследования, с вероятностью 60% выиграет одна из этих сборных. Выше всего исследователи оценили шансы Германии на победу (24%), вероятность того, что выиграет Бразилия, составляет 19,8%, Испания — 16,1%.

В первую десятку также вошли Англия, Франция, Бельгия, Аргентина, Португалия, Уругвай и Швейцария. Нулевые шансы на победу, по данным аналитиков, у Египта, Туниса, Коста-Рики, Саудовской Аравии и Панамы.

Шансы России на победу UBS оценил относительно высоко в 1,6%, это 13-е место среди всех 32 команд турнира. Согласно же официальному рейтингу FIFA, Россия одна из слабейших команд, она занимает 66 место. Ниже из участников ЧМ только Саудовская Аравия на 67 месте.

Аналитики UBS поясняют, что в пользу России выступает фактор домашнего турнира, который и позволит, скорее всего, выйти российским футболистам в стадию плей-офф. Выход из группы цель сборной России на домашнем турнире, говорил неоднократно главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Результаты компьютерного моделирования не всегда точны, отмечает Bloomberg. Агентство напомнило, что в 2014 г. UBS проводил аналогичное исследование и предсказал победу сборной Бразилии, которая в итоге заняла лишь 4-е место. Победителем предыдущего чемпионата мира по футболу стала Германия.

Также у агентства вызвало вопросы расположение сборной Англии в списке потенциальных победителей. Bloomberg считает странным, что команда, которая обычно выступает не очень успешно, оказалась на 4-м месте и ее шансы на победу оцениваются в 8,5%.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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