Недвижимость / Стройки и инфраструктура

Как выглядят стадионы ЧМ-2018 за месяц до турнира

Все арены готовы и приняли тестовые матчи
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