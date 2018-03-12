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Президент банка Goldman Sachs Харви Шварц подал в отставку

Один из двух операционных директоров и президентов Goldman Sachs Group – Харви Шварц в конце апреля уйдет в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Единственным президентом и операционным директором банковской группы останется Дэвид Соломон. Шварц стал операционным директором и президентом Goldman Sachs в январе 2017 г. До этого он на протяжении четырех лет был финансовым директором банка. В Goldman Sachs Шварц работал с 1997 г.

«За свою 20-летнюю карьеру в Goldman Sachs Харви занимал руководящие должности в различных областях - от ценных бумаг и инвестиционных банковских услуг до исполнительной власти (должность финансового директора)», - отметил председатель правления, главный исполнительный директор банковской группы Ллойд Бланкфейн. По его словам, Шварц был наставником для многих, он оказал «неизгладимое влияние на поколения профессионалов» Goldman Sachs.

«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы с Дэвидом», - отметил Бланкфейн.

It's the @WSJ's announcement...not mine. I feel like Huck Finn listening to his own eulogy. — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 9 марта 2018 г.

Ранее The Wall Street Journal написала о возможном уходе в отставку 63-летнего Бланкфейна до конца 2018 г. Основными претендентами на его пост издание называло Шварца и Соломона. «Я чувствую себя Геком Финном, который слушает собственную надгробную речь», - написал Бланкфейн в Twitter.

Планы Бланкфейна уйти из банка в ближайшем будущем не являются секретом, пишет Bloomberg. Соломон и Шварц конкурировали за то, чтобы стать преемниками Бланкфейна.