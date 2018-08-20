Минфин раскритиковал идею Белоусова о повышении налоговой нагрузки на бизнес
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О том, что Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова повысить налоговую нагрузку на некоторые компании, рассказали «Ведомостям» чиновник, знакомый текстом документа, и два собеседника «Ведомостей» в компаниях из «списка Белоусова». Доклад с тезисами против такой идеи Минфин направил в правительство 17 августа, знает чиновник.
Ранее Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). В беседе с «Ведомостями» Белоусов говорил, что это позволило бы выравнять налоговую нагрузку. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. Представители бизнеса и РСПП предложение Белоусова раскритиковали.
В докладе Минфин указывает, что для инвестиционной активности частных компаний необходимы стабильные условия ведения бизнеса, в том числе налоговые, а реализация предложения приведет к снижению инвестиций частного бизнеса, рассказывают собеседники «Ведомостей». Представители вице-премьера Максима Акимова и премьера Дмитрия Медведева пока не ответили на запросы «Ведомостей». Ранее о том, что правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли, говорил пресс-секретарь первого вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров. В понедельник он подтвердил свой комментарий.
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