Минфин раскритиковал идею Белоусова о повышении налоговой нагрузки на бизнес

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Основные опасения Минфина – падение кредитных рейтингов компаний Михаил Метцель / ТАСС

О том, что Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова повысить налоговую нагрузку на некоторые компании, рассказали «Ведомостям» чиновник, знакомый текстом документа, и два собеседника «Ведомостей» в компаниях из «списка Белоусова». Доклад с тезисами против такой идеи Минфин направил в правительство 17 августа, знает чиновник.

Ранее Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). В беседе с «Ведомостями» Белоусов говорил, что это позволило бы выравнять налоговую нагрузку. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. Представители бизнеса и РСПП предложение Белоусова раскритиковали.

В докладе Минфин указывает, что для инвестиционной активности частных компаний необходимы стабильные условия ведения бизнеса, в том числе налоговые, а реализация предложения приведет к снижению инвестиций частного бизнеса, рассказывают собеседники «Ведомостей». Представители вице-премьера Максима Акимова и премьера Дмитрия Медведева пока не ответили на запросы «Ведомостей». Ранее о том, что правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли, говорил пресс-секретарь первого вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров. В понедельник он подтвердил свой комментарий.