Как выглядит справедливость по Белоусову

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Предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, образовавшихся в результате девальвации рубля и выгодной мировой конъюнктуры, концептуально не ново, хотя технически непросто. Но когда речь заходит об изъятии, это вопрос не только техники, но и целеполагания: то, что в тексте письма объяснялось поиском средств на реализацию предвыборных обещаний Владимира Путина, в дальнейших разъяснениях Белоусова приняло вид простой и знакомый еще по 1990-м: «Делиться надо», – процитировал помощник президента крылатую фразу министра финансов правительства Виктора Черномырдина Александра Лившица.

«Делиться надо», – говорил Лившиц, имея в виду дефицит бюджета, дыру в котором образовывали в том числе недоуплаченные бизнесом налоги. «Делиться надо», – говорило нефтяникам правительство в 2015 г. в поисках средств для затыкания дыры в бюджете. Однако сейчас, поспешило заверить правительство, деньги на воплощенные в майском указе обещания президента найдены в том числе за счет повышенного НДС, что признал и сам Белоусов. Сейчас делиться надо по справедливости – налоговая нагрузка на металлургов и нефтяников неодинакова, пояснил помощник президента, ее необходимо выровнять – и как раз по уровню рентабельности нефтянки, полагают в бизнес-сообществе, обращая внимание на планку в 22%, объединяющую компании из «списка Белоусова». 22% рентабельности – это выглядит как новая и универсальная планка справедливости доходов экспортеров с точки зрения государства, вернее, одного из его представителей, однако виза президента «согласен» выглядит как косвенная поддержка самой идеи пересмотра.