Российские авиакомпании больше не хотят брать самолеты в собственность
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Сейчас в парке у Utair 66 самолетов. Но лишь один – Boeing 737-800, пополнивший флот в этом году, – находится в операционном лизинге. Это значит, что по истечении срока контракта перевозчик вернет лайнер лизинговой компании. Об этом рассказал «Ведомостям» президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Остальные 65 судов находятся в финансовом лизинге, по истечении срока которого станут собственностью Utair.
В 2019–2025 гг. Utair будет масштабно обновлять флот. Компания готовится получать по пять новых самолетов ежегодно и параллельно выводить из эксплуатации нынешнюю основу парка – Boeing 737-500. У компании 32 таких самолета. Их возраст колеблется в пределах 24–28 лет, тогда как у остальных лайнеров составляет в среднем 20, рассказал Пермяков. Все без исключения новые самолеты будут браться в операционный лизинг. Так, в следующем году придут два Boeing 737-800 и три Boeing 737 МАХ 8 (новейшая ремоторизированная модель).
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