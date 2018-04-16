Авиакомпания Utair начала полеты на SSJ100

Три самолета взяты в аренду вместе с экипажами у «Ираэро»

Utair сохранит ливрею «Ираэро» Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В минувшее воскресенье, 15 апреля, Utair начала полеты на трех российских самолетах SSJ100. Эти суда будут летать из «Внуково» трижды в день в Казань и по одному разу в день в Архангельск, Нальчик и Ульяновск, сообщила пресс-служба Utair.

Три SSJ100 зафрахтованы у иркутской авиакомпании «Ираэро» в так называемый «мокрый» лизинг – суда арендованы вместе с экипажем. «Ираэро» будет выполнять рейсы, но коммерческое управление судами (продажа билетов и планирование сети) будет за Utair. В каждом из самолетов по 100 мест экономического класса. В цвета Utair они перекрашиваться не будут, а сохранят ливрею «Ираэро».

Таким образом, Utair станет седьмой в России авиакомпанией, в чьем парке есть SSJ100. До сих пор на них летали «Аэрофлот», «Ямал», «Якутия», «Азимут», «Ираэро» и компания бизнес-авиации «Русджет».

В этом году Utair вышла на третье место по количеству перевезенных пассажиров, обогнав «Уральские авиалинии». За январь – февраль этого года компания перевезла 1,13 млн человек и теперь уступает только «Аэрофлоту» (помимо одноименной авиакомпании включает «Россию», «Победу» и «Аврору») и S7 Group («Сибирь» и «Глобус», обе работают под брендом S7).

«Пассажиропоток Utair за 3 месяца 2018 г. увеличился на 16%, – приводятся в релизе слова президента «Utair – пассажирские авиалинии» Павла Пермякова. – Мы прогнозируем дальнейший рост и в весенне-летнем сезоне расширяем маршрутную сеть и парк, в том числе за счет интеграции в сетевое расписание партнерских авиакомпаний». Выбор в пользу SSJ100 связан с тем, что он доказал эффективность на коротких маршрутах, а «Ираэро» показала высокую эффективность в управлении данным типом судна, отметил Пермяков.

Utair в кризис 2014–2015 гг. ради сокращения издержек урезала флот примерно со 120 самолетов до 64. У компании осталось 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR 72.

В 2016–2017 гг. компания наращивала пассажиропоток, но единственная из лидеров рынка совсем не увеличивала парк. В конце 2017 г. Utair объявила о постепенной замене возрастных Boeing 737-500 (их в парке 32) вместимостью 126 кресел на более современные модели Boeing 737 (В-737-800, например) вместимостью около 180 кресел. Количество судов при этом расти не будет. Программа обновления рассчитана до 2025 г., сообщала компания.

«Ираэро» – небольшая региональная авиакомпания, в 2017 г. перевезла всего 374 000 пассажиров (25-е место в стране), с конца 2016 г. она стала брать в лизинг SSJ100, сейчас их в парке восемь штук. В этом году «Ираэро» допускала просрочку по лизинговым платежам за SSJ100 перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), ГТЛК подала иск на 282 млн руб., он еще не рассмотрен судом. «Ведомости» ожидают ответа на запрос в «Ираэро».

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