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S7 Airlines получила первый в России самолет Airbus A321neo

Парк S7 Airlines пополнил первый в России Airbus A321neo, говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в редакцию «Ведомостей». Он будет выполнять рейсы из Москвы в Иркутск и Бургас.

Лайнер был получен напрямую с завода Airbus в Гамбурге на условиях операционной аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation. До конца года авиакомпания планирует получить еще три таких самолета.

Самолеты семейства А320neo — самые малошумные среди лайнеров своего класса. Они имеют широкий салон с улучшенной звукоизоляцией и усовершенствованной системой кондиционирования, кресла оборудованы розетками с разъемом USB и специальными держателями для мобильных устройств.

Новый лайнер S7 рассчитан на перевозку восьми пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров — в экономклассе.

Летом прошлого года S7 Airlines первой из российских авиакомпаний получила самолет Airbus A320neo. Теперь в парке авиакомпании шесть Airbus A320neo и один Airbus A321neo.

S7 первой в России получила Airbus A320neo